Iğdır'da Kapalı Köy Yolları Açılıyor

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Iğdır'da kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor

IĞDIR - Iğdır'da karla mücadele, İl Özel İdaresi ekiplerince sürdürülürken kapalı 75 köy yolunun 65 tanesi açıldı.

Iğdır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.Kırsal bölgelerde zor şartlarda çalışan ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kısa sürede yolları açmak için çaba gösteriyor. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan 75 köy yolundan 65'ini açarken kapalı olan 10 köy yolunun ise yarına kadar bitirilmesi hedefleniyor.