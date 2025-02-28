Iğdır'da Kapalı Köy Yolları Açılıyor - Son Dakika
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Iğdır'da Kapalı Köy Yolları Açılıyor

Iğdır'da karla mücadele çalışmaları sonucu 75 kapalı köy yolundan 65'i açıldı, 10 yol için hedef yarın.

28.02.2025 17:03
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Iğdır'da kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor

IĞDIR - Iğdır'da karla mücadele, İl Özel İdaresi ekiplerince sürdürülürken kapalı 75 köy yolunun 65 tanesi açıldı.

Iğdır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.Kırsal bölgelerde zor şartlarda çalışan ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kısa sürede yolları açmak için çaba gösteriyor. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan 75 köy yolundan 65'ini açarken kapalı olan 10 köy yolunun ise yarına kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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