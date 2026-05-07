Iğdır\'da Mayıs\'ta Kar Mücadelesi

Iğdır'ın yüksek kesimli bölgelerinde mayıs ayına rağmen karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Son yılların en fazla kar yağışını alan Iğdır'ın Aras Dağları'ndaki köy ve yayla yolları, metrelerce yükseklikteki kar örtüsüyle kaplandı.

Geçen yıl mayıs ayında hayvan sürüleri ve yaylacılarla dolu olan bölgede bu yıl ise hala kar bulunuyor.

Iğdır İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy ve yayla yollarını ulaşıma açmak için hummalı çalışma yürütüyor.

Yayla sezonunun gelmesinden dolayı başlatılan çalışmalarla, bölgedeki tüm yollarda ve yayla alanlarında ulaşımın sağlanması hedefleniyor.

Unbulak köyü sakinlerinden Musa İşge, kış aylarını Iğdır merkezde geçirdiğini, yaz döneminde ise köyüne döndüğünü söyledi.

Bölgenin yoğun kar yağışı aldığını dile getiren İşge, "Köyümüz yüksek rakımda olduğu için yollar kapandığından ulaşım sağlanamıyor. Önceki yıllarda bu kadar yoğun kar olmazdı. Normalde köyümüze bir ay önce geliyorduk ancak bu yıl yollar kapalı olduğu için gelemedik. Ekipler gelip yolu açtı, biz de köyümüze ulaşabildik." diye konuştu.