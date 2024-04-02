Iğdır'da, otizmli çocuklar, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında düzenlenen etkinliklere katıldı.
Fidan Otizm Derneğince kentteki çeşitli kurumların destekleriyle Iğdır Kışla Semt Sahası'nda farkındalık etkinliği yapıldı.
Otizmli bireylerinin ailelerin de katıldığı etkinlikte, boyama yapan çocuklar, daha sonra uçurtma uçurdu.
Çocuklar, jandarma ekiplerince hazırlanan parkurda bisiklete ve akülü arabalara bindi.
Özel çocuklar, program sonunda katılımcılarla ellerine aldıkları mavi balonları gökyüzüne bıraktı.
Fidan Otizm Derneği Başkanı Tamer Kaan Turan, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında düzenledikleri etkinlikte çocuklara unutamayacakları gün yaşatmak istediklerini belirterek, "Bu yıl bu etkinliğimizin 3. yılı oldu, Iğdır'da bunu artık geleneksel hale getirdik. Ailelerimiz ve özel çocuklarımız için elimizden gelini yapmaya çalışıyoruz." dedi.
Çocuklardan Emir Ali Tuna etkinlikte çok eğlendiğini anlatarak, "Uçurtma şenliğinde çok güzel uçurtmalar uçurduk ve diğer yapılan oyunlarla çok güzel vakit geçirdik." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Iğdır'da Otizmli Çocuklar İçin Farkındalık Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
MHP temsilcileri Pınarbaşı'nda 141 sandık için, Yeniden Refah Partisi temsilcileri de Yahyalı'da 99 sandık için seçim sonuçlarına itiraz etti. İlçe Seçim Kurulları, parti temsilcilerinin itirazını karara bağlayacak. Pınarbaşı ilçesinde CHP adayı Deniz Yağan, MHP adayı Menduh Uzunluoğlu'nu geride bırakarak başkan seçilmişti. Yahyalı'da ise AK Parti adayı Esat Öztürk, Yeniden Refah Partisi adayı Veysel Ekinci'yi geçerek başkan seçilmişti.
Adana'da Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yapılan etkinliklerde, polisler otizmli çocukları ziyaret ederek oyuncak dağıttı ve ekip aracına bindirdi. Etkinliğe Emniyet Müdürü, Milli Eğitim Müdürü ve otizmli çocukların aileleri de katıldı. Ayrıca, özel eğitim öğretmenleri iş yerlerini ziyaret ederek otizm farkındalığı için kitap ayracı hediye etti.
Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, takımının en etkisiz ve verimsiz maçını oynadığını belirtti. Tam, rakiplerinin iyi bir çıkış yakaladığını ve puan almak istedikleri bir maç olduğunu söyledi.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Hacı Nebi Kelepircioğlu 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, Ramazan ayı dolayısıyla yardıma ihtiyacı olanlar için gıda kolileri hazırladı. İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu, minik öğrencilerin yardımını takdir ederek teşekkür etti.
AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, Halfeti ilçesinde seçim sonuçlarını etkileyecek tespitler elde ettiklerini belirterek, İlçe Seçim Kuruluna itirazlarını bildirdiklerini açıkladı. Halfeti'de DEM Parti adayı Mehmet Karayılan yüzde 39,45, AK Parti adayı Şeref Albayrak yüzde 33,64 oy almıştı.
Ankara Keçiörengücü teknik direktörü Tahsin Tam, Ahlatcı Çorum FK maçının takımın en etkisiz ve verimsiz maçı olduğunu söyledi. Ahlatcı Çorum FK Yardımcı Antrenörü Kenan Aşkan ise galibiyet serisini devam ettirmek istediklerini belirtti.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde silahlı vurulan şüphelinin evinde yapılan aramada, 45 pet bardak içerisinde ekili kenevir bitkisi ve 9 lamba düzeneği ele geçirildi. Şüpheli olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Adıyaman'ın Cumhuriyet Mahallesi Müftülük Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, R.A idaresindeki bir otomobil ile M.Ş'nin kullandığı başka bir otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucunda R.A idaresindeki otomobil takla attı ve sürücü R.A ile otomobilde bulunan N.A yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?