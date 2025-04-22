Iğdır'da Özel Gereksinimli Çocuklar Bayram Coşkusu Yaşadı

Iğdır'da eğitim gören özel gereksinimli çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı düzenlenen etkinliklerle kutladı.

Iğdır Özel Eğitim Uygulama Okulu bahçesinde özel öğrenciler için etkinlik gerçekleştirildi.

Aileleri ve öğretmenleriyle programa katılan çocuklar, bayrak yarışı, balon patlatma, yüz boyama ve elma yeme yarışması gibi birçok aktiviteyle bayram sevincini yaşadı.

Çalan şarkılar eşliğinde dans eden çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Şube Müdürü Yener Yılmaz, bu tür etkinliklerin öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkı sağladığını belirterek, çocuklara neşeli bir bayram ortamı sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

23 Nisan kutlamaları, çocukların ellerinde Türk bayraklarıyla söyledikleri marşlar eşliğinde son buldu.