Iğdır'da polis, Ağrı Dağı eteklerinde 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı - Son Dakika
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Iğdır'da polis, Ağrı Dağı eteklerinde 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı

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Iğdır\'da polis, Ağrı Dağı eteklerinde 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı
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Iğdır'da polis, Ağrı Dağı eteklerindeki Erhacı köyü kırsalında termal taramayla 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Iğdır'da polis ekipleri, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 11 düzensiz göçmeni termal kamera sayesinde yakaladı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen düzensiz göçmenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle, Ağrı Dağı eteklerindeki Erhacı köyü kırsalında yapılan termal görüntüleme ve tarama sayesinde 11 düzensiz göçmenin yeri tespit edildi.

Türkiye-İran sınırından yasa dışı yollarla yurda geçen ve batıya doğru gitmeyi planlayan 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Iğdır'da polis, Ağrı Dağı eteklerinde 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı - Son Dakika
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