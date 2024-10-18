Iğdır'ın yüksek kesimlerinde sis bulutları, az rastlanan görüntüler oluşturdu.
Kentte 2 gündür etkili olan yoğun sağanak, yükseklerde kar yağışı ve sise dönüştü.
Aras Dağları'nda bulunan 1500 rakım üstündeki bölgeler, sis bulutlarıyla kaplandı.
Bölgede çalışma yapan Anadolu Ajansı (AA) ekibi, hızla hareket eden sis bulutlarını görüntüledi.
Son Dakika › Güncel › Iğdır'da Sis Bulutları Görüntülendi - Son Dakika
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