Iğdır'da Sosyal Hizmet Denetimleri - Son Dakika
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Iğdır'da Sosyal Hizmet Denetimleri

Iğdır\'da Sosyal Hizmet Denetimleri

Iğdır'da Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, sosyal hizmet kuruluşlarını denetliyor.

17.09.2024 10:48
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Iğdır'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlar, ekiplerce yapılan habersiz denetimlerle inceleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü birimleri, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kuruluşların çalışmalarını yakından takip ediyor.

Oluşturulan kontrol ve denetleme ekipleri, kuruluşlara habersiz bir şekilde giderek verilen hizmeti yerinde kontrol edip hizmetin aksamaması ve kalitesinin artırılması için çalışma yürütüyor.

Kentte Engelsiz Yaşam Merkezleri, Sosyal Hizmet Merkezleri ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezlerine ziyaret gerçekleştiren Iğdır Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, kurumların genel durumlarını inceleyerek eksikleri tespit edip yetkililere bildirdi.

Vatandaşlara daha kaliteli hizmet verilmesi, niteliklerinin artırılması noktasında uyarılarda bulunan ekipler, bu çalışmayla kuruluşların daha iyi hizmet verebilmesini, sürekli olarak geliştirilmesini ve standartlarının yükseltilmesini hedefliyor.

Kaynak: AA

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