Iğdır'da Sosyal Hizmet Merkezleri Açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Iğdır'da yapımları tamamlanan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi'nin açılışı ile Gündüzlü Engelli Bakım Merkezi'nin temel atma törenine katıldı. Bakan Göktaş, "Büyük ve güçlü Türkiye hedefimiz doğrultusunda, kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla kararlılıkla ilerliyoruz. Hayata geçirdiğimiz her bir sosyal hizmet projesini, insana dokunan ve yaşam kalitesini yükselten bir vizyonla şekillendiriyoruz. Projelerimizi, toplumsal dayanışmayı ve birlikteliği esas alarak tasarlıyor ve uyguluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal devlet ilkesini sahaya güçlü bir şekilde yansıtıyoruz. Bugüne kadar aile ve sosyal hizmetler alanında yaptığımız 6,7 milyar liralık yatırım ve destekle Iğdır'a katkı sağladık. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz il müdürlük binamızla elverişli, güvenli ve erişilebilir bir hizmet alanı oluşturduk. Donanımlı yapısı ve vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla bu bina, Iğdır'daki sosyal hizmet sunumunun niteliğini önemli ölçüde artıracaktır. Yine Sosyal Hizmet Merkezimiz, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili bir şekilde cevap verebilmemiz için tasarlandı. Her yaş grubuna hitap eden, kadınlardan çocuklarımıza, yaşlılarımızdan engelli kardeşlerimize kadar toplumun her kesimine hitap eden bir hizmet altyapısı kurduk. Temelini attığımız Gündüzlü Engelli Bakım Merkezimiz ise özel gereksinimli bireylerimizin toplumsal hayata daha fazla katılımını sağlayacak. Onların yaşam kalitesini yükseltmeyi ve ailelerine destek olacak mekanizmaları sunmayı amaçlıyoruz. Bu merkez, şefkati ve anlayışı somutlaştıran bir sosyal dönüşüm adımıdır. Toplumsal dayanışmayı güçlendirecek bu tür yatırımları kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

AİLE ODAKLI HİZMET

Konuşmasında 2025 Aile Yılı etkinliklerine de değinen Göktaş, şunları söyledi: "2025 Aile Yılı'nda aile odaklı sosyal hizmet modellerimizi yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Toplumun hassas kesimlerinin güçlendirildiği bir sosyal yapının inşası için tüm gayretimizle çalışacağız. Iğdır'a kazandırdığımız her eserin daha güçlü ailelere, daha dayanıklı bir topluma, daha huzurlu bir geleceğe hizmet edeceğine inanıyoruz. Biz inanıyoruz ki; bir şehirde bir tek çocuk gülerse, o şehir huzurludur. Bir tek yaşlımız huzur bulursa, o şehir yuvadır. Bir tek engellimiz kendini değerli hissederse, o şehir şefkattir. Bugün açılışını ve temelini attığımız kurumlar, işte bu büyük hedefin tuğlalarıdır. Hep birlikte sevginin ve merhametin şehri Iğdır'ı daha da güçlendireceğiz. Bu şehre değer katacak eserleri birlikte inşa etmeye devam edeceğiz."

Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR,