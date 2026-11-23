Iğdır'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, kenti kaplarken ortaya çıkan manzara dronla görüntülendi.

Kentte soğuk havanın etkisiyle akşam saatlerinde yoğun sis oluştu.

Şehrin üzerini adeta örtü gibi kaplayan sis tabakası, havadan görüntülendi.

Sis nedeniyle Iğdır- Kars kara yolunda görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle trafikte kontrollü ilerlerken cadde ve sokaklar da sis altında kaldı.