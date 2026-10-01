Iğdır'daki Şuşa Anaokulu'nda Karabağ Zaferi'nin simgesi Har-ı Bülbül boyandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Iğdır'daki Şuşa Anaokulu'nda Karabağ Zaferi'nin simgesi Har-ı Bülbül boyandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır\'daki Şuşa Anaokulu\'nda Karabağ Zaferi\'nin simgesi Har-ı Bülbül boyandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'daki Şuşa Anaokulu'nda, Karabağ Zaferi'nin simgesi Har-ı Bülbül'ün çizimlerini boyama etkinliği düzenlendi. Öğrenciler, Karabağ, zafer ve vatan sevgisiyle özdeşleştirilen Har-ı Bülbül sembollerini boyadı.

IĞDIR'daki Şuşa Anaokulu'nda, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Şuşa şehriyle özdeşleşen, bülbülü andıran görüntüsüyle bilinen endemik bir orkide türü ve Karabağ Zaferi'nin simgesi olan 'Har-ı Bülbül' çizimlerini boyama etkinliği düzenlendi.

Iğdır'da, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının yeni nesillere aktarılması amacıyla 'Vatan sevdasının çiçeği Har-ı Bülbül, Iğdır'ın gönlünde' sloganıyla 'Har-ı Bülbül' boyama etkinliği düzenlendi. Şuşa Anaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere, Karabağ bölgesindeki Şuşa şehri ile özdeşleşen, ortasındaki kanatlarını açmış bülbülü andıran görüntüsüyle bilinen endemik bir orkide türü olan ve Karabağ Zaferi'nin simgesi olan 'Har-ı Bülbül'ün önemi anlatıldı. Etkinliğin ardından öğrenciler, Karabağ, zafer ve vatan sevgisiyle özdeşleştirilen çizilen 'Har-ı Bülbül' sembollerini boyadı.

Türkiye Azerbaycan Derneği Iğdır Şube Başkanı İlteriş Kağan Taşkınsu, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin Iğdır'da güçlü şekilde yaşatıldığını söyledi. Taşkınsu, "Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin en güzel ve en anlamlı şekilde yaşandığı şehirlerden biri Iğdır'dır. Burada yediden yetmişe herkesin gönlünde güçlü bir Azerbaycan sevgisi vardır. Bu kardeşlik yalnızca sözlerde değil, kültürümüzde, tarihimizde, ortak değerlerimizde ve çocuklarımızın yüreğinde yaşamaya devam ediyor" dedi.

Etkinliğin çocuklar açısından anlamlı olduğunu belirten Taşkınsu, "Bugün çocuklarımız çok anlamlı bir etkinliğe imza attılar. Karabağ'ın, zaferin ve vatan sevgisinin simgelerinden biri olan 'Har-ı Bülbül'ü kendi elleriyle renklendirdiler. Böylece hem bu özel çiçeğin taşıdığı anlamı öğrendiler hem de Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin yeni nesillere aktarılmasına güzel bir katkı sundular. Biz bugün buradan bir kez daha, 'Vatan sevdasının çiçeği Har-ı Bülbül, Iğdır'ın gönlünde' diyoruz. Bu kardeşliğin çocuklarımızın gönlünde büyüyerek nesilden nesile devam etmesini diliyoruz" diye konuştu.

'ŞUŞA'NIN İSMİNİN OKULUMUZA VERİLMESİNDEN GURUR DUYUYORUZ'

Şuşa Anaokulu Müdürü İmran Turan da okulun adını Karabağ'ın önemli şehirlerinden Şuşa'dan almasından dolayı mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Etkinlikle çocuklarda Şuşa ve 'Har-ı Bülbül' konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Turan, şunları söyledi:

"Adını Karabağ şehrinden almış. Ben de bu okula müdür olarak Şuşa'nın isminin verilmesinden oldukça mutluyuz ve gururluyuz. Bugün okulumuzda Şuşa'da yetişen 'Har-ı Bülbül' boyama etkinliğini yaptık. Çocuklarımızda bir farkındalık oluşturmak, hem Şuşa'yı tanıtmak hem de 'Har-ı Bülbül'ün Şuşa için ne kadar önemli bir bitki ve vatan özlemini andıran endemik bir bitki olduğunu anlatmaya çalıştık. Bundan sonra da bu tür çalışmalarımız devam edecek. Şuşa'ya inşallah kardeş okul yapıp bir gün de okulumuzda oraya gezi düzenlemeyi Allah bize nasip eder."

Kaynak: DHA
Kültür SanatEğitimGüncelKültürIğdırSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Portekiz basını duyurdu: Cristiano Ronaldo, milli takımı bıraktı Portekiz basını duyurdu: Cristiano Ronaldo, milli takımı bıraktı
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Adriana Lima’nın eski halinden eser yok Fit hali ile yeniden podyumlara dönüyor Adriana Lima'nın eski halinden eser yok! Fit hali ile yeniden podyumlara dönüyor
Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var Nedeni şaşırtıyor Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! Nedeni şaşırtıyor
11:19
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim
TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
11:07
MSB: TSK’nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
MSB: TSK'nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
10:58
Ahmet Çakar’dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu
Ahmet Çakar'dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu?
10:55
Leroy Sane’ye şok Okan Buruk kararını verdi
Leroy Sane'ye şok! Okan Buruk kararını verdi
10:45
TFF’de istifa dalgası büyüyor Sayının 12’ye ulaştığı iddia edildi
TFF'de istifa dalgası büyüyor! Sayının 12'ye ulaştığı iddia edildi
10:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
10:22
Meclis 51 gün sonra açılıyor AK Partili Cemil Yaman’dan kritik mesajlar
Meclis 51 gün sonra açılıyor! AK Partili Cemil Yaman'dan kritik mesajlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 14:00:16. #7.13#
SON DAKİKA: Iğdır'daki Şuşa Anaokulu'nda Karabağ Zaferi'nin simgesi Har-ı Bülbül boyandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei