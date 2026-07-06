Iğdır Kayısısında Kayıtlı Hasat Sorunları

'DOĞU'nun Çukurovası' Iğdır 'ın coğrafi işaret belgeli kayısısında hasat başladı. Üreticiler bu sezon beklenen verimi alamadıklarını söylerken; Iğdır Ziraat Odası Başkanı Tugay Bağrı, "Normal yıllarda Iğdır'da 40-50 bin ton kayısı üretilirken, bu yıl rekolte yüzde 20'nin altına düştü. Iğdır çiftçisinin yaklaşık 40 milyon dolar zararı bulunuyor" dedi.

Iğdır'da 'sarı altın' olarak bilinen kayısıda hasat başladı. Melekli beldesi ile Karakoyunlu ve Aralık ilçesinde üreticiler, tarım işçileriyle ağaçlardaki kayısıları tek tek topluyor. Bahçelerde toplanan kayısılar kasalara doldurularak sebze haline sevk ediliyor. Sofralık kayısı üretim merkezlerinden biri olan Iğdır'da hasat sürerken, üreticiler bu sezon beklenen verimi alamadıklarını söyledi. Melekli beldesi, Karakoyunlu ve Aralık ilçelerinde ağaçlardaki ürün oranının yüzde 3'e kadar düştüğü, ova köyleri ile Tuzluca ilçesinde ise üretimin yaklaşık yüzde 40 seviyelerinde kaldığı belirtildi.

'BU SENE BAYAĞI ZAYİAT VERDİK'

Iğdır'a bağlı Kasımcan köyünde üreticilik yapan Tövbet Turan, 15 Nisan'da etkili olan don ve fırtına yüzünden çok büyük kayıp yaşadığını söyledi. Bine yakın kayısı ağacından yılda 120 ton ürün elde ettiğini belirten Turan, "Gçen yıl kalite ve üretimimiz çok iyiydi. Ancak bu sene soğuklardan dolayı bayağı zayiat verdik. Yaklaşık olarak 120 ton aldığımız ürünü bu sene soğuklardan dolayı 4 tona yakın alacağız" diye konuştu.

'ÇİFTÇİMİZ ZOR DURUMDA'

Iğdır Ziraat Odası Başkanı Tugay Bağrı da 15 Nisan'da yaşanan zirai donun kayısı bahçelerinde büyük zarara yol açtığını ifade ederek, "Normal yıllarda Iğdır'da 40-50 bin ton kayısı üretilirken, bu yıl rekolte yüzde 20'nin altına düştü. Kayısıda ortalama yüzde 80 oranında kayıp yaşandı. İşçilik ve üretim maliyetleri de yükseldiği için çiftçimiz zor durumda. Valiliğimiz ve Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte hazırladığımız raporu Cumhurbaşkanlığı Afet Fonu'na sunduk. Iğdır çiftçisinin yaklaşık 40 milyon dolar zararı bulunuyor. Üretimin sürdürülebilmesi için devlet desteği bekliyoruz" dedi.