Iğdır Tuzluca\'da dağ cevizi bahçeleri sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini bekliyor

Iğdır Tuzluca'da dağ cevizi bahçeleri sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini bekliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinin yüksek kesimlerindeki yaklaşık 1200 dekarlık ceviz bahçeleri, sonbaharın gelişiyle sarı ve turuncu renklere büründü. Yıllık yaklaşık 250 ton ceviz üretilen ve 'dağ cevizi' olarak anılan bahçeler, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini bekliyor.
Iğdır'daki ceviz bahçeleri, sonbahar renklerine büründü.
Kentte yer alan ve yıllık yaklaşık 250 ton ceviz üretiminin yapıldığı bahçeler, sonbaharın gelişiyle birlikte sarardı.
Tuzluca ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan yaklaşık 1200 dekarlık ceviz bahçeleri, sarı ve turuncu renkleriyle ilgi çekiyor.
Halk arasında "dağ cevizi" olarak nitelendirilen cevizlerin yetiştiği bahçeler, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini bekliyor.
Kaynak: AA
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