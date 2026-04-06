Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar AA'nın kuruluşunun 106. yılını kutladı

Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılını kutladı.

Vali Taşolar, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, AA'nın 106 yıllık bir kurumsal hafıza olduğunu belirtti.

Taşolar, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı, bir asrı aşan tecrübesiyle uluslararası marka kimliği kazanarak güvenilir haberin kaynağı olma misyonunu sürdürüyor. Masabaşı ve saha ekiplerini, yöneticilerini yürekten kutluyor, bu kutsal mesleği icra ederken hayatını kaybeden ve şehit olan gazetecilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz."