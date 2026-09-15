Iğdır, Zengezur Koridoru ve İpek Yolu için uluslararası kongreye ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Iğdır, Zengezur Koridoru ve İpek Yolu için uluslararası kongreye ev sahipliği yapacak

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Iğdır Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek Uluslararası Kafkasya Kongresi, 24-25 Kasım'da Zengezur Koridoru ve tarihi İpek Yolu'nun bölgeye katkılarını ele alacak.

İran, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve Ermenistan'a sınırı bulunan Iğdır'da farklı ülkelerden akademisyen, diplomat ve uzmanlar, Zengezur Koridoru ile tarihi İpek Yolu'nun bölgeye gelecekteki katkılarını aynı masada ele alacak.

Azerbaycan ile Nahçıvan arasında ulaşım sağlaması planlanan Zengezur Koridoru'nun Türkiye ile Türkistan arasındaki bağlantıyı güçlendirmesi ve bölge ekonomisine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Bu kapsamda Zengezur Koridoru ve tarihi İpek Yolu'nun Türkiye'deki stratejik kapısı Iğdır, bölgenin jeopolitik ve ekonomik geleceğinin konuşulacağı uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Iğdır Üniversitesi ev sahipliğinde, Zengezur Koridoru'nun ve İpek Yolu'nun yeniden canlandırılmasının ele alınacağı "Uluslararası Kafkasya Kongresi", 24-25 Kasım'da gerçekleştirilecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu'nun onursal başkanlığında düzenlenecek kongreye, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, İran ve Ermenistan'dan akademisyen, diplomat, ekonomi yetkilisi ve uluslararası ilişkiler uzmanları davet edilecek.

Zengezur Koridoru'nun bölgeye sağlayacağı avantajlar değerlendirilecek

Kongrede, Zengezur Koridoru'nun komşu ülkelere ve bölgeye sağlayacağı avantajlar ile tarihi İpek Yolu'nun canlandırılması gibi konular ele alınacak.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, AA muhabirine, kongrenin temasının İpek Yolu'nun yeniden doğuşunu sağlamak olduğunu söyledi.

Kongrenin amaçlarına değinen Gürel, "2020 yılındaki Karabağ Zaferi'nden sonra gündeme gelen Zengezur Koridoru marifetiyle tekrar tarihi İpek Yolu'nun canlanması ve eski misyonuna dönmesiyle oluşacak yeni gelişmeleri masaya yatıracağız. Uluslararası otoriteleri ve uzmanları bir masa etrafında toplayıp şehrimizde konuyu enine boyuna tartışacağız inşallah." dedi.

Gürel, Iğdır'da diplomasi, siyaset, ekonomi ve uluslararası ilişkiler alanlarından çok sayıda uzmanı ağırlayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İpek Yolu'nun yeniden canlanması, Zengezur Koridoru üzerinden ya da Orta Koridor'un canlanması dolayısıyla bu bölgenin hem ticari hem de uluslararası ilişkilerine ve bölgenin kalıcı barışına nasıl katkılar sağlayacağı konusunda uzmanların görüşlerine başvuracağız. Bu konuda farklı alt başlıklarımız söz konusu olacak. Uluslararası ilişkiler, ticari potansiyel, diplomatik ilişkiler ve benzeri konular uzunca bir masa etrafında tartışılacaktır."

Ev sahipliği yapacakları kongreye komşu ülkelerden katılım beklediklerini dile getiren Gürel, Iğdır'ın İran, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve Ermenistan'a sınırı olduğunu aktararak, "Kongreye Gürcistan da dahil olabilir. Buradaki üniversitelerimizle görüşeceğiz. Onların da paydaş olmalarını istirham edeceğiz. Eğer böyle olacaksa Iğdır Üniversitesinin ev sahipliğinde ve bölgedeki diğer dört ülkenin ortaklaşa paydaşıyla uluslararası bir kongre düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Prof. Dr. Kürşad Zorlu'nun onursal başkanlığında düzenlenecek kongrenin bölgenin geleceği açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Gürel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dolayısıyla 24-25 Kasım tarihlerinde Iğdır Üniversitesi özelinde şehrimiz, bölgenin geleceğine dair çok önemli meselelerin konuşulduğu uluslararası bir kongreye ev sahipliği yapacaktır. Bunun heyecanını şimdiden hissetmeye başladık. Canla başla dört gözle bu kongrenin hazırlıklarına devam ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Iğdır, Zengezur Koridoru ve İpek Yolu için uluslararası kongreye ev sahipliği yapacak - Son Dakika

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