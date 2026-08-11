iGeo 2026 Açılış Töreni İptal Edildi
AK Parti'ye ait olan iGeo 2026 açılış töreni düzenlenmeyecek.
- Gündemimizin "YASAMA YÜRÜTME SİYASET" başlığının üçüncü sırasında yer alan "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Uluslararası Coğrafya Birliği himayesinde ve Türk Coğrafya Kurumu tarafından düzenlenen 22. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı'nın (iGeo 2026) açılış törenine katılacak." maddesi kaynağından iptal edilmiştir.
Kaynak: AA
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