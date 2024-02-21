İğneada: Caz Maz Festivali Caz Müzisyenlerini Bir Araya Getiriyor - Son Dakika
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İğneada: Caz Maz Festivali Caz Müzisyenlerini Bir Araya Getiriyor

İğneada: Caz Maz Festivali Caz Müzisyenlerini Bir Araya Getiriyor

Caz müzisyenleri 8-10 Mart'ta Kırklareli'ndeki Longosphere'de gerçekleştirilecek 'İğneada: Caz Maz' festivalinde bir araya gelecek. Festivalde Mert Pekduraner, Onur Diner, Kubilay Kan Quartet, Sonic Alchemy ve Can Tutuğ gibi birçok sanatçı sahne alacak. Ayrıca festivalde meditasyon, atölye çalışması ve spor etkinlikleri de düzenlenecek.

21.02.2024 15:15
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Caz müzisyenleri 8-10 Mart'ta Kırklareli'ndeki Longosphere'de gerçekleştirilecek " İğneada: Caz Maz" festivalinde bir araya gelecek.

Etkinliğin ilk gününde yurt içi ve dışında birçok projeye imza atmış besteci ve gitarist Mert Pekduraner ile Onur Diner sahne alacak.

Festivalin ikinci gününde Kubilay Kan Quartet ile Sonic Alchemy, üçüncü gün ise Can Tutuğ müzikseverlerle buluşacak.

Caz konserlerinin dışında meditasyon, atölye çalışması ve spor etkinlikleri de festivalde yer alacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İğneada: Caz Maz Festivali Caz Müzisyenlerini Bir Araya Getiriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İğneada: Caz Maz Festivali Caz Müzisyenlerini Bir Araya Getiriyor - Son Dakika
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