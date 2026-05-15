İğneada Selinde 5 Kamu Görevlisi Yargılanıyor

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde 2023'te meydana gelen selde, ruhsatsız işletildiği belirlenen kamp alanında 6 kişinin hayatını kaybetmesi ve 3 kişinin yaralanmasına ilişkin 5 kamu görevlisinin yargılanmasına başlandı.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, "olası kast ile ölüme sebebiyet verme" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuksuz yargılanan 5 sanık ile taraf avukatları ve hayatını kaybedenlerin yakınları hazır bulundu.

Duruşma, kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasıyla başladı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Tesise daha önce hiç gitmediğini ve işletme sahibiyle birebir görüşmediğini öne süren Kuşoğlu, "Tesisin yıkım kararından haberim sonradan oldu. İnşaat faaliyetlerinin devam ettiğinden de haberim olmadı." dedi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Yüksel Akış, aynı birimde görev yapan Rahim Zobu ile olayın yaşandığı dönemde İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü olarak görev yapan Hüseyin Ören ve Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ufuk Gürsel de suçlamaları kabul etmedi.

Savcılık makamı, sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Kuşoğlu, Zobu, Akış ve Gürsel hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.

Duruşma, tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

Olay

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde 5 Eylül 2023'te sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açmıştı.

Devlet Su İşleri verilerine göre bölgenin son 500 yıldaki en yoğun yağışı aldığı belirlenmiş, 24 saatte metrekareye 196 kilogram yağmur düşmüştü.

Yağış nedeniyle Değirmen Deresi'nden taşan suyun Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolundan akması nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılmıştı.

Ormancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölgede dizili tomrukların yanı sıra köklerinden sökülen ağaçlar selde sürüklenerek bungalovların bulunduğu tesise ulaşmış, tomruklar ve ağaç kütüklerinin de etkisiyle bungalovlar sürüklenmişti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, tesiste kalan 12 kişiden haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatmış, ormanda mahsur kalanlardan 6'sı selin olduğu gün kurtarılmıştı.

Bölgede 5 Eylül'de Rahile Şimşek ve Suna Duman'ın, 6 Eylül'de Ümit Solmaz, Selman ve Mihriban Bağışlar'ın, 7 Eylül'de ise Ahmet Baki Şimşek'in cansız bedeni bulunmuştu.

Adli süreç

Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında işletme yetkililerinden 5'i gözaltına alınmış, bir kişi savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılmış, sulh ceza hakimliğine sevk edilen 3 şüpheli tutuklanmış, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tutuklanan şüphelilerden 2'si ara tutukluluk değerlendirmesinde, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 8 Kasım 2024 tarihinde tutuklu sanık işletme sahibi Bülent Bayrak'a "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 11 yıl 3 ay, diğer sanıklar Cenan Aydın ile Büşra Gökgöz'e 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmiş, sanık Sevcan Ulutürk ise beraat etmişti.

İstinaf süreci

Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından itiraz üzerine istinaf mahkemesi Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Bülent Bayrak'ın asli kusurlu olduğu, adalet ve hakkaniyet kuralları uyarınca cezada orantılılık ilkesi gözetilerek alt sınırdan daha fazla uzaklaşmak suretiyle ceza tayini gerektiği belirtmiş ve bazı tanıkların dinlenmesi, hard disklerin incelenmesi için TÜBİTAK'a gönderilmesine hükmederek kararı bozmuştu.

16 Ekim 2025 tarihli son duruşmada "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan işletme sahibi Bülent Bayrak'a 18 yıl, diğer sanıklardan Cenan Aydın ile Büşra Gökgöz'e 7 yıl 6'şar ay hapis, sanık Sevcan Ulutürk hakkında beraat kararı verilmişti.