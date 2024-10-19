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İHA İsrail'in Kuzeyine Düştü

Lübnan'dan fırlatılan İHA, İsrail'de Netanyahu'nun evine isabet etti. Yaralı yok.

19.10.2024 13:16
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Lübnan'dan fırlatılan insansız hava aracı (İHA) İsrail'in kuzeyinde Kayserya kentinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutunun da bulunduğu bölgeye isabet etti.???

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail hava sahasına doğru üç İHA'nın girdiğinin tespit edildiği, ikisinin imha edildiği belirtildi.

Bir İHA'nın Kayserya kentinde bir yapıya isabet ettiği ancak yaralı olmadığı belirtildi. Saldırı sırasında, Tel Aviv yakınlarındaki Herzliya kentindeki Mossad ve askeri siber istihbarattan sorumlu "8200 Birimi" ortak üssü Glilot Üssünde alarmlar çaldı.

İsrail ordusu, başka bir İHA'nın sızmış olması ihtimalinin kalmadığını savundu.

İsrail polis sözcülüğü yaptığı açıklamada, Kayserya kentinde İHA'nın bir binaya isabet etmesi nedeniyle polisin yoğun biçimde bölgede konuşlandığı, herhangi bir patlayıcı parça bulunması ihtimaline karşı arama-tarama yaptığı belirtildi.

Öte yandan, İsrail polisinin Netanyahu'nun evinin çevresine çok sayıda birlik gönderdiği ve kentte buraya çıkan yolların giriş-çıkışlarını kapattığı bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada da Başbakan Netanyahu'nun Kayserya'daki evine doğru bir İHA fırlatıldığı belirtildi.

Olay sırasında Netanyahu ve eşinin evde olmadığı ve yaralanan olmadığı iddia edilen açıklamada, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise Netanyahu'nun Ofisinin, onun nerede olduğu ve saldırı anında Sezariye'de bulunup bulunmadığı konusunda yorum yapmayı reddettiği belirtildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Netanyahu'nun konutu çevresinde güvenlik için kurulmuş beton bloklar ve bekçi kulübesinin bulunduğu alanın çevresine sağlık ekipleri ve polisin yoğun biçimde toplandığı görülüyor.

Aynı şekilde, sosyal medyada dolaşan bir görüntüde bölgede uçuş yapan bir helikopterin yanından İHA'nın geçtiği ve ardından saldırı alarmları çaldığı dikkati çekiyor.

Hizbullah'tan, saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsansız Hava Aracı, Binyamin Netanyahu, Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İHA İsrail'in Kuzeyine Düştü - Son Dakika

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