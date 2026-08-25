İHD'den AİHM Kavala Kararına Tepki - Son Dakika
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İHD'den AİHM Kavala Kararına Tepki

İHD\'den AİHM Kavala Kararına Tepki
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İHD, AİHM'nin Osman Kavala kararıyla Türkiye'deki hukuk krizi ve insan hakları ihlallerine dikkat çekti.

(ANKARA) - İnsan Hakları Derneği (İHD), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi'nin Osman Kavala kararına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, kararın Türkiye'de hukuk devleti ve insan hakları bakımından ağırlaşan krizin açık bir göstergesi olduğu ifade edilerek, Kavala'nın derhal serbest bırakılması istendi.

İHD'nin açıklamasında, AİHM Büyük Dairesi'nin Osman Kavala'nın yargılanma ve mahkümiyet sürecinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 3, 5, 6, 10, 11 ve 18. maddelerinin ihlal edildiğine hükmettiği belirtildi. Açıklamada, "özellikle ceza yargılamasının ve özgürlükten yoksun bırakmanın, Kavala'yı bir insan hakları savunucusu olarak susturmaya yönelik gizli bir amaç taşıdığını tespit ettiği" ifadesine yer verildi.

Mahkemenin ayrıca Kavala'nın mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılması ve mahkümiyetinin tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılması gerektiğini belirttiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle yapılması gereken, Kavala'nın derhal serbest bırakılmasıyla birlikte mahkümiyetin bütün hukuki sonuçlarının ortadan kaldırılması ve benzer hak ihlallerine yol açan yargısal ve siyasal uygulamaların sonlandırılmasıdır. AİHM kararına uyulması bir tercih değil, Türkiye'nin uluslararası hukuk ve Anayasa uyarınca yerine getirmek zorunda olduğu bir yükümlülüktür."

"DEMOKRATİKLEŞME YALNIZCA YENİ YASAL DÜZENLEMELER YAPMAKLA OLMAZ"

Açıklamada, AİHM'nin Kavala kararının, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunun 7. bölümünde ortaya konulan demokratikleşme hedefleri açısından da önemli bir sınav olduğu belirtildi. Raporun 7.1 başlığında AİHM ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına eksiksiz uyulmasının, kararların uygulanmasının önündeki idari ve yargısal engellerin kaldırılmasının ve etkili mekanizmaların güçlendirilmesinin açıkça önerildiği ifade edildi.

İHD, "Demokratikleşme yalnızca yeni yasal düzenlemeler yapmakla değil, mevcut hukuk düzeninin ve uluslararası insan hakları yükümlülüklerinin fiilen uygulanmasıyla mümkündür" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, Kavala kararının Komisyon raporunun 7. bölümünde ifade edilen bu ilkenin somut bir testi olduğu belirtilerek "AİHM bu kararı, yalnızca Osman Kavala'nın özgürlüğüne ilişkin bireysel bir mesele olarak görülemez. Karar; yargının bağımsızlığı, adil yargılanma, ifade ve örgütlenme özgürlüğü ile insan hakları savunucularının korunması bakımından Türkiye'ye yönelik çok güçlü bir hukuki uyarıdır" denildi.

AİHM kararlarının gecikmeksizin ve eksiksiz uygulanmasının hukuk devleti olmanın gereği olduğu belirtilen açıklamada, "Bir kez daha yetkililere çağrıda bulunuyoruz; AİHM ve AYM kararları gereğince Kavala, Demirtaş ve Can Atalay derhal serbest bırakılmalı, Yalçınkaya kararı yerine getirilmelidir" ifadesi yer aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İHD'den AİHM Kavala Kararına Tepki - Son Dakika

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