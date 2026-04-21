İHD'den Gözaltı Protestosu için Çağrı

(ANKARA) - İnsan Hakları Derneği (İHD), ücret ve tazminatlarının ödenmemesi üzerine eylem yaparken gözaltına alınan maden işçilerinin derhal serbest bırakılmasını ve işçilerin hak arama özgürlüğünü hedef alan uygulamalara son verilmesini istedi.

İHD'den yapılan açıklamada, Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi işçilerin ödenmeyen maaşları ve diğer işçilik hakları için başlattıkları Eskişehir-Ankara yürüyüşünün çeşitli engellemelere maruz kaldığı belirtildi.

Yürüyüş sırasında polisin işçilere müdahale ettiği, Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu'nun gözaltına alındığı ve daha sonra serbest bırakıldıkları hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm engellemelere rağmen Ankara'ya gelen işçiler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde oturma eylemi yaptılar ve daha sonra açlık grevine başladılar. Hak talepleri için barışçıl gösteri yapan 110 maden işçisinin bugün sabah saatlerinde gözaltına alınması işçilerin hak arama özgürlüğüne yönelik ağır bir müdahaledir. İnsanca çalışma koşulları, adil ücret ve güvenli bir çalışma ortamı talep etmeleri; ifade özgürlüğü ve örgütlenme hakkı kapsamında korunması gereken temel haklardandır."

Eskişehir'den yola çıktıkları günden bu yana sendika temsilcileri gözaltına alınan, çeşitli engellemelere maruz kalan maden işçilerine yönelik keyfi ve hukuksuz olarak yapılan gözaltı işlemini kınıyoruz. Örgütlenme özgürlüğü ve ifade özgürlüğünün farklı bir biçimi olan gösteri ve yürüyüş hakkına yönelik bu uygulama derhal sona erdirilmeli, tüm işçiler serbest bırakılmalıdır.

Uluslararası insan hakları sözleşmeleri ve anayasal güvenceler, herkesin ifade etme, örgütlenme ve barışçıl toplanma hakkını açıkça tanımaktadır. Bu hakların kullanımı, hiçbir koşulda kriminalize edilemez.

"Gözaltına alınan maden işçileri derhal serbest bırakılmalı"

İnsan Hakları Derneği olarak çağrımızdır; gözaltına alınan maden işçileri derhal serbest bırakılmalı, kötü muamele yasağı başta olmak üzere tüm hakları güvence altına alınmalı ve işçilerin hak arama özgürlüğünü hedef alan uygulamalara son verilmelidir. İşçilerin sesi susturulamaz; hak arama mücadelesi engellenemez."