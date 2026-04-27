İHD'den Kürt sorununun çözümü için çerçeve yasa çağrısı

İnsan Hakları Derneği (İHD), Kürt sorununun çözümü kapsamında başlatılan sürece ilişkin tüm şube ve temsilciliklerinde eş zamanlı basın açıklamaları yaptı. Açıklamalarda, silahsızlanma sürecinin kalıcı barışa dönüşebilmesi için hukuki reformların zorunlu olduğu vurgulandı. İHD, hükümetin fiili silahsızlanma iradesini destekleyecek adımlar atması gerektiğini belirterek, silah bırakma sürecine ilişkin kapsamlı bir 'çerçeve yasanın' gecikmeden çıkarılmasını talep etti. Yasanın açık, öngörülebilir ve kapsayıcı olması gerektiği ifade edildi.

İHD'nin ortak metninde, Türkiye'nin Kürt meselesinin çözümü konusunda tarihi bir süreçten geçtiği, PKK'nin silah bırakma ve kendini feshetme kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Ancak hukuksal reformlarla desteklenmeyen müzakere süreçlerinin kalıcı barışla sonuçlanmasının mümkün olmadığı, 2013-2015 çözüm sürecinin başarısızlığının nedenlerinden birinin de hukuki ve idari reformların hayata geçirilmemesi olduğu hatırlatıldı. Mevcut durumda fiili silahsızlanma iradesine karşılık devletin somut adımlar atmadığı, TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunun üzerinden iki ay geçmesine rağmen hiçbir adım atılmamasının endişe verici olduğu kaydedildi.

İHD, hükümetin Kürt meselesini stratejik bir bakış açısıyla ele alması gerektiğini vurgulayarak, silahsızlanma kararının yasal adımlarla güvence altına alınmasını talep etti. Çerçeve yasanın geniş kapsamlı, açık ve öngörülebilir olması, silah bırakanların eğitim, sağlık, istihdam gibi ihtiyaçlarını karşılayacak destek mekanizmaları kurulması ve TBMM bünyesinde bir İzleme ve Denetleme Komisyonu oluşturulması istendi. Ayrıca siyasi mahpusların özgürlüğe kavuşturulması, geçmişle yüzleşme ve hakikat süreçlerinin işletilmesi, kayyım uygulamasına son verilmesi, hasta mahpusların serbest bırakılması, İdare ve Gözlem Kurullarının kaldırılması, yargısal tacizden vazgeçilmesi, KHK ile işten atılanların göreve iade edilmesi ve Terörle Mücadele Kanunu'nun kaldırılması gibi talepler sıralandı.

Açıklamalar Diyarbakır, İstanbul, Şırnak, İzmir, Mardin, Adana, Antalya, Hatay, Mersin, Ankara, Urfa, Dersim, Batman, Siirt, Bingöl, Van, Hakkari, Ağrı ve Iğdır'da yapıldı.