İHD'den Şırnak'taki Su Kirliliği İddialarına İlişkin Yazılı Açıklama

(ŞIRNAK) - İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkezi, Şırnak ve ilçelerinde su kaynaklarına yönelik ekolojik tahribat iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, bölgede uzun yıllardır baraj projeleri, maden arama ve çıkarma faaliyetleri ile yetersiz atık yönetimi uygulamalarının su varlıkları üzerinde ciddi baskı oluşturduğu belirtilerek, bu durumun ekolojik dengeye zarar verdiği ve insan yaşamını doğrudan tehdit ettiği ifade edildi. Dernek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şırnak ili ve ilçelerinde uzun yıllardır su varlıklarına yönelik ekolojik tahribatlar meydana gelmektedir. Su kaynakları üzerinde kurulan barajlar, su varlığı açısından zengin bölgelerde yoğunlaşan maden arama ve çıkarma faaliyetleri ile yetersiz atık yönetimi uygulamaları; bölgenin ekolojik dengesine ağır zararlar vermekte, bu durum yalnızca doğayı değil doğrudan insan yaşamını da tehdit etmektedir."

28.03.2026 tarihinde sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde Uludere ilçesinde bulunan ve Silopi'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Hezil Çayı üzerindeki barajın evsel atık, plastik atık, tıbbi ve çeşitli diğer atıklarla kirletildiği görülmüştür. Bu durum kamuoyunda ciddi bir kaygı yaratmıştır. Bu gelişmenin hemen ardından Cizre Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Dicle Nehri'ne ham petrol karıştığı ve bu nedenle içme suyu arıtma tesisinin tedbiren durdurulduğu bilgisi paylaşıldığı belediyeye ait sosyal medya paylaşımlarından görülmüştür."