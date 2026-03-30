İHD'den Şırnak'taki Su Kirliliği İddialarına İlişkin Yazılı Açıklama

30.03.2026 20:37  Güncelleme: 22:29
İnsan Hakları Derneği, Şırnak'ta su kaynaklarına yönelik ekolojik tahribatları ve bunun insan yaşamını tehdit eden etkilerini açıkladı. Bölgedeki baraj projeleri ve yetersiz atık yönetimi uygulamalarının büyük zarara yol açtığı vurgulandı.

(ŞIRNAK) - İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkezi, Şırnak ve ilçelerinde su kaynaklarına yönelik ekolojik tahribat iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, bölgede uzun yıllardır baraj projeleri, maden arama ve çıkarma faaliyetleri ile yetersiz atık yönetimi uygulamalarının su varlıkları üzerinde ciddi baskı oluşturduğu belirtilerek, bu durumun ekolojik dengeye zarar verdiği ve insan yaşamını doğrudan tehdit ettiği ifade edildi. Dernek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şırnak ili ve ilçelerinde uzun yıllardır su varlıklarına yönelik ekolojik tahribatlar meydana gelmektedir. Su kaynakları üzerinde kurulan barajlar, su varlığı açısından zengin bölgelerde yoğunlaşan maden arama ve çıkarma faaliyetleri ile yetersiz atık yönetimi uygulamaları; bölgenin ekolojik dengesine ağır zararlar vermekte, bu durum yalnızca doğayı değil doğrudan insan yaşamını da tehdit etmektedir."

28.03.2026 tarihinde sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde Uludere ilçesinde bulunan ve Silopi'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Hezil Çayı üzerindeki barajın evsel atık, plastik atık, tıbbi ve çeşitli diğer atıklarla kirletildiği görülmüştür. Bu durum kamuoyunda ciddi bir kaygı yaratmıştır. Bu gelişmenin hemen ardından Cizre Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Dicle Nehri'ne ham petrol karıştığı ve bu nedenle içme suyu arıtma tesisinin tedbiren durdurulduğu bilgisi paylaşıldığı belediyeye ait sosyal medya paylaşımlarından görülmüştür."

Kaynak: ANKA

İzmir’de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu İzmir'de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu
Antalya’da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu Antalya'da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu
Adana’da 3 katlı binanın terasında patlama 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Adana'da 3 katlı binanın terasında patlama! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Oğul annesinin sevgilisini bıçakladı, anne ise polisi tokatladı Oğul annesinin sevgilisini bıçakladı, anne ise polisi tokatladı
İsrail ateşle oynuyor Dev petrokimya tesisine bomba yağdırdılar İsrail ateşle oynuyor! Dev petrokimya tesisine bomba yağdırdılar
Hizbullah: İsrail’e 2 Mart’tan bu yana 1100 saldırı düzenledik Hizbullah: İsrail'e 2 Mart'tan bu yana 1100 saldırı düzenledik

22:03
Gözlerini kararttılar Galatasaray, Liverpool’un iki yıldızının peşinde
Gözlerini kararttılar! Galatasaray, Liverpool'un iki yıldızının peşinde
21:55
Bahçeli’den dikkat çeken Özgür Özel çıkışı
Bahçeli'den dikkat çeken Özgür Özel çıkışı
21:35
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı
21:33
Mbappe görmesin Ester Exposito’dan sosyal medyayı sallayan paylaşım
Mbappe görmesin! Ester Exposito'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım
20:22
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama
20:14
Rusya’dan vanaları kapattığı Avrupa’ya bir kara haber daha
Rusya'dan vanaları kapattığı Avrupa'ya bir kara haber daha
