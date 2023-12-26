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İHH Belçika, Şırnak'taki öğrencilere mont ve bot desteği sağladı - Son Dakika
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İHH Belçika, Şırnak'taki öğrencilere mont ve bot desteği sağladı

İHH Belçika Uluslararası İnsani Yardım Teşkilatı, Balveren İlk ve Ortaokulu'ndaki 250 öğrenciye kışlık giysi desteği sağladı. İHH gönüllüsü İlhami Demirci, geleceğimiz olan çocuklarımızı görmekten memnun olduklarını belirterek, Belçika İHH olarak 250 öğrenciye bot ve mont desteği sunduk dedi.

İHH Belçika, Şırnak\'taki öğrencilere mont ve bot desteği sağladı
26.12.2023 - 16:11,  Güncelleme: 16:13
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İHH Belçika Uluslararası İnsani Yardım Teşkilatı, Şırnak'ın Balveren beldesindeki öğrencilere mont ve bot desteğinde bulundu.

Balveren İlk ve Ortaokuluna gelen İHH üyeleri, önceden belirlenen 250 öğrenciye kışlık giysi desteği sundu.

İHH gönüllüsü İlhami Demirci gazetecilere, beldede daha önce de belirlenen ihtiyaç sahibi 250 öğrenciye kışlık giysi desteğinde bulunduklarını belirterek, "Geleceğimiz olan çocuklarımızı gelip görmek, onlarla tanışmak bizi ziyadesiyle memnun etti. Belçika İHH olarak 250 öğrenciye bot ve mont desteği sunduk." dedi.

Demirci, kendilerine destek sunan herkese teşekkür etti.

Balveren İlk ve Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Hayal Erkan da birlik olarak ihtiyaç sahibi 250 öğrenciyi belirlediklerini ve bunu İHH yetkililerine ulaştırdıklarını ifade etti.

Erkan, gelen destek için teşekkür ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA
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Balveren, Belçika, Şırnak, İHH, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İHH Belçika, Şırnak'taki öğrencilere mont ve bot desteği sağladı - Son Dakika


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