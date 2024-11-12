İHH'dan Afganistan'a Kırtasiye Yardımı

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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Afganistan'ın 4 farklı şehrinde eğitim gören 5 bin öğrenciye kırtasiye seti dağıttı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim yılının başlamasının ardından Afganistan'daki okullarda öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye gereksinimlerinin giderilmesi amacıyla yardım projesi başlatıldı.

Proje kapsamında, Pakitka, Meydan Vardak, Gazne ve Pervan vilayetlerinde kırtasiye seti dağıtımları gerçekleştirildi. Çalışmayla Meydan Vardak'ta 3 bin 649, Gazne'de 764, Pakitka'da 307 ve Pervan'da ise 280 kırtasiye seti dağıtıldı.

Setin içinde okul çantası, 2 çizgili defter, çizim defteri, 4 kalem, geometri seti, boya kalemi seti, 2 silgi ve kalemtıraş yer aldı. ???????