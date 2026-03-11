İHH\'dan Gazze\'ye Ramazan Yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazan çalışmaları kapsamında Gazze'de her gün 165 bin kişiye iftar için yemek dağıtıyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bu yıl ramazan ayında 66 ülkede yardım çalışmasında bulunan İHH, savaş ve kriz coğrafyalarına ağırlık veriyor.

Gazze'de de farklı alanlarda çalışmalar yürüten İHH, ramazan kapsamında bölgedeki 13 mutfağında her gün 165 bin kişiye iftar veriyor.

Ayrıca 7 bin aileye gıda kartı, 3 bin aileye gıda kolisi, 1250 aileye fitre ve zekat dağıtılacak.

Vakıf bu yıl da 4 bin Gazzeli çocuğa bayramlık hediye edecek.

Bağışçılar, İHH'nin Gazze'ye yönelik çalışmalarına kısa mesaj yoluyla ya da vakfın internet sitesi ve banka hesapları üzerinden destek olabiliyor.