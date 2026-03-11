İHH'dan Gazze'ye Ramazan Yardımı - Son Dakika
11.03.2026 12:14
İHH, Gazze'de her gün 165 bin kişiye iftar yemeği dağıtıyor, 7 bin aileye gıda desteği sağlıyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazan çalışmaları kapsamında Gazze'de her gün 165 bin kişiye iftar için yemek dağıtıyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bu yıl ramazan ayında 66 ülkede yardım çalışmasında bulunan İHH, savaş ve kriz coğrafyalarına ağırlık veriyor.

Gazze'de de farklı alanlarda çalışmalar yürüten İHH, ramazan kapsamında bölgedeki 13 mutfağında her gün 165 bin kişiye iftar veriyor.

Ayrıca 7 bin aileye gıda kartı, 3 bin aileye gıda kolisi, 1250 aileye fitre ve zekat dağıtılacak.

Vakıf bu yıl da 4 bin Gazzeli çocuğa bayramlık hediye edecek.

Bağışçılar, İHH'nin Gazze'ye yönelik çalışmalarına kısa mesaj yoluyla ya da vakfın internet sitesi ve banka hesapları üzerinden destek olabiliyor.

Kaynak: AA

Güncel, İftar, Gazze, İHH, Son Dakika

12:06
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
12:04
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
11:40
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
11:24
İlber Ortaylı’dan kötü haber Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
İlber Ortaylı'dan kötü haber! Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
10:38
Yine gergin başladı İBB davasının 3. gününde “el sallama“ krizi
Yine gergin başladı! İBB davasının 3. gününde "el sallama" krizi
10:11
İlk kez ortaya çıktı ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü
İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.