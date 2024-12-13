İHH'dan SAK Ekibine Eğitim Desteği

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İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfının (İHH), Samsun Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma (SAK) ekibine afet ve acil durumlarla müdahale etmesi için eğitim vereceği bildirildi.

Samsun İHH ile Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol ile SAK'a İHH tarafından eğitim verilecek.

Protokol imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, olası doğal afet ve diğer acil durumlara etkin şekilde müdahale edebilmek amacıyla gönüllü personelden ekip oluşturduğunu söyledi.

SAK'ın, afet ve acil durumlara müdahale yetkinliğini artırmak ve operasyonel kapasitesini güçlendirmek amacıyla hayata geçirildiğini belirten Doğan, "İHH, gönüllülerin eğitim sürecine katkı sunarak ekiplerin etkili şekilde afetlere müdahale edebilecek bilgi ve becerilerle donatılmalarını sağlayacak. Ayrıca afet bilincinin toplumda yayılması, afet gönüllülerinin eğitimlerinin verilmesi ve profesyonel arama kurtarma ekiplerinin sayısının artırılması da protokolün temel hedefleri arasında yer alıyor." dedi.

Doğan, İHH'nın SAK ekibine yönelik yüksekten inme, kuyudan ve çukurdan kazazede çıkarma, enkaz altından canlı kurtarma ve tahliye gibi uygulamalı eğitimler vereceğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu eğitimler ekip üyelerinin afet ve acil durumlarda daha etkili şekilde müdahale etmelerini sağlayacak. Akreditasyon öncesinde gerçekleştirilecek bu eğitimlerin ardından SAK ekibi, Samsun'daki her türlü olası afete karşı daha donanımlı hale gelecek. Bu ekip, her türlü afet anında hızlı ve etkili şekilde görev alacak, vatandaşların yardımına koşacak. Bununla yetinmeyip ekibimizi daha tecrübeli, daha donanımlı ve daha hazır hale getirmek istiyoruz. İHH, yıllardır süregelen tecrübe ve uzmanlığıyla bizlere büyük katkılar sunacak. Bu katkılarla SAK ekibimiz sadece Samsun'umuzda değil, diğer illerimizde de olası doğal afet ya da acil durumda görev almak üzere tam anlamıyla hazır olacak."

Konuşmanın ardından Doğan ve İHH Samsun Şube Başkanı Mustafa Yeşil, protokolü imzaladı.