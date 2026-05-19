İHH Hakkari, İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısını protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İHH Hakkari, İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısını protesto etti

İHH Hakkari, İsrail\'in Sumud Filosu\'na saldırısını protesto etti
19.05.2026 20:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İHH Hakkari Şubesi, İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda düzenlediği baskını protesto etti. İHH Teşkilatlanma Başkanı Medeni Kazak, saldırının uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve korsanlık niteliği taşıdığını belirterek, dünya devletlerine sessiz kalmamaları çağrısında bulundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Hakkari Şubesi, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını protesto etti.

İHH Hakkari Şubesi'nde basın açıklamasını yapan İHH Teşkilatlanma Başkanı Medeni Kazak, Gazze'de yıllardır süren İsrail ablukasını, insanlık dışı saldırıları, açlığı, soykırımı ve sistematik zulmü durdurmak, oradaki mazlumlara umut olabilmek için yola çıkan Sumud Filosu'nun, İsrail rejiminin korsan baskınına uğradığını söyledi.

Uluslararası sularda yapılan baskınlarla filoya bağlı teknelere el konulduğunu belirten Kazak, şöyle konuştu:

"Bu İsrail'in insani yardım girişimlerine yönelik ilk müdahalesi değildir. 2010'da uluslararası sularda Mavi Marmara Gemisi'ne yapılan ve 10 aktivistin şehit edilmesiyle sonuçlanan saldırıyı unutmadık. Önceki Sumud ve Özgürlük Filosu girişimlerine yönelik uluslararası sulardaki müdahaleler ile Vicdan ve Madleen gemilerine yapılan saldırıları unutmadık. Bu saldırılar Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası hukuku ihlal etmekte, açıkça korsanlık ve terör niteliği taşımaktadır. İsrail'in barbarlığı sadece Akdeniz'le sınırlı değildir. Gazze'de bebekleri, kadınları, sivil yerleşim yerlerini, hastaneleri, okulları ve camileri bombalayan, Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren bu insanlık dışı siyonist saldırganlığın sınırı yok."

Aktivistleri gözaltına alınmasıyla, gemilere el konulmasıyla Gazze'deki zulmün dünyadan gizlenemeyeceğini ifade eden Kazak, Gazze'de yaşanan insanlık dramının, açlık, sağlık krizi ve soykırımın tüm dünyanın gözü önünde devam ettiğini vurguladı.

Uluslararası kurumların ve dünya devletlerinin bu barbarlığa karşı sorumluluklarını yerine getirmemesinden dolayı İsrail rejiminin pervasızlığını artırdığını belirten Kazak, "Bu sessizlik, Gazze'deki zulmün devam etmesine ve insani yardım koridorlarına yönelik engellemelere kapı aralamaktadır. İsrail'in hem Gazze'de hem de Gazze'ye insani yardım ulaştırmak isteyenlere uyguladığı bu barbarlığa karşı meydanlardayız. Uluslararası kuruluşlar ve dünya devletleri acizliğe son vermeli, uluslararası sularda vatandaşlarının kaçırılmasına karşı derhal somut adımlar atmalıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İHH Hakkari, İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısını protesto etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı
Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi
Düzgün Baba Ziyaretgahı’ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı Düzgün Baba Ziyaretgahı'ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı
Beyoğlu’nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü Beyoğlu'nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü
Son 1 adım Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor Son 1 adım! Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor
Ersin Beyaz’ın AK Parti’ye 2 vekille beraber geçeceği iddiası Ankara’yı karıştırdı Ersin Beyaz'ın AK Parti’ye 2 vekille beraber geçeceği iddiası Ankara'yı karıştırdı

20:57
Acun Ilıcalı’nın rakibine men Final maçı Middlesbrough ile oynanacak
Acun Ilıcalı'nın rakibine men! Final maçı Middlesbrough ile oynanacak
20:21
BM zirvesinde skandal Haluk Levent İsrail’i eleştirirken, canlı yayın kesildi
BM zirvesinde skandal! Haluk Levent İsrail'i eleştirirken, canlı yayın kesildi
20:19
Beşiktaş’tan Arda Turan sürprizi
Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi
20:06
Mango’nun kurucusu babasını öldürmekle suçlanan Jonathan Andiç kefaletle şartlı serbest kaldı
Mango'nun kurucusu babasını öldürmekle suçlanan Jonathan Andiç kefaletle şartlı serbest kaldı
20:05
Jankat Yılmaz’dan Galatasaray’daki geleceğiyle ilgili açıklama
Jankat Yılmaz'dan Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili açıklama
19:40
İsrail Sumud Filosu’ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu
İsrail Sumud Filosu'ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 22:10:59. #7.12#
SON DAKİKA: İHH Hakkari, İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısını protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.