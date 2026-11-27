İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin İdlib ilinde savaşta ağır hasar gören Maarat Hurma ve Maarat al-Sin okullarını yeniden inşa ve onarım çalışmalarının ardından hizmete açtı.

Devrik Esed rejimi dönemindeki bombardımanlarda kullanılamaz hale gelen iki okul, İHH ve uluslararası partner kuruluşlarının desteğiyle yenilenerek öğrencilerin eğitimine sunuldu.

Projeler kapsamında Maarat al-Sin Okulu, Makedonya merkezli Legis kuruluşuyla işbirliği içinde onarılırken, Maarat Hurma Okulu ise Bosna Hersek merkezli Solidarnost Bosna kuruluşuyla birlikte yeniden inşa edildi.

İHH'nin projesi kapsamında yenilenen iki okulda toplam 1200 öğrencinin eğitim görmesi hedefleniyor. Maarat Hurma Okulu, 14 derslik, 4 idari oda, 2 tuvalet bloğu ve 1 güvenlik odasından oluşuyor.

Maarat al-Sin Okulu'nda ise 8 derslik, 1 laboratuvar, 3 idari oda, 1 bekçi odası, 1 tuvalet bloğu ve 1 yer altı su deposu bulunuyor.

İHH Suriye Temsilcisi Hamza Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaşın ilk gününden bu yana Suriye halkının yanında olmaya gayret ettiklerini belirterek, son 2 yıldır ülkenin yeniden imarı için çalıştıklarını söyledi.

Dinçer, okulların, evlerin ve camilerin yeniden inşası ve onarımı için çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Bugün bu okullarda yetişen çocuklar Suriye'nin geleceğini inşa edecekler inşallah." dedi.

Maarat al-Sin Okulu'nun Makedonya'daki partner kuruluşları Legis ile onarıldığını, Maarat Hurma Okulu'nun ise Bosna'daki Solidarnost Bosna ile yeniden inşa edildiğini aktaran Dinçer, projelere katkı sunan Makedonya ve Bosna Hersek'teki bağışçılara teşekkür etti.

Legis Kurumu Başkanı Jasmin Redjepi de savaşlardan en fazla çocukların etkilendiğini belirterek, Suriye halkının savaş nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadığını dile getirdi.

Okulun açılışını gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Redjepi, Makedonya halkının çocukların eğitimlerine devam edebilmesi için okulun yeniden inşasına destek verdiğini kaydetti.

Redjepi, "İstiyoruz ki tüm çocuklar eşit imkanlarda okusun ve büyüsünler. Destek veren herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Açılış törenine katılan Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz ise okulların öğrencilere ve bölge halkına hayırlı olmasını dileyerek, yapımında emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

Eğitimin Suriye devriminin kazanımlarının kalıcı hale gelmesindeki önemine işaret eden Cengiz, "Suriye devriminin zaferi, ancak eğitim alanında böyle okullarla başlayan mücadelenin zaferiyle taçlandığında gerçekleşecektir." dedi.

Türkiye'nin her alanda olduğu gibi eğitim alanında da Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğini belirten Cengiz, okulların Gazi İdlib'e hayırlı olmasını diledi.