İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından Nijer'in başkenti Niamey'de yetim ve kimsesiz çocuklar için inşa edilen Akabe Çocuk Yaşam Merkezinin açılışı yapıldı.

Vakfın açıklamasına göre, 5 dönümlük arazide kurulan, 85 yetim ve kimsesiz çocuğa ev sahipliği yapması planlanan komplekste, derslikler, yatakhane, anaokulu, yemekhane, sağlık ocağı ve cami bulunuyor.

Nijer Sosyal Eylem ve Milli Dayanışma Bakanlığının işleteceği merkezdeki sağlık ocağı ve camiden bölge halkı da yararlanabilecek.

Merkezin açılışında konuşan Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Özgür Arslan, insani yardım çalışmalarının önemine değinerek, merkezin hayata geçirilmesine katkıda bulunanlara teşekkür etti.

İHH Genel Sekreteri Ahmet Göksun ise kimsesiz çocuklara güven içerisinde, sağlıklı şekilde sahip çıkılacak bir merkezi hayata geçirdiklerini belirterek, merkezde kalacak 0-6 yaş arası çocukların ihtiyaçlarının karşılanacağını dile getirdi.

Nijer Nüfus, Sosyal Eylem ve Milli Dayanışma Bakanı Prof. Sidikou Ramatou Djermakoye Seyni de çocukları korumanın ortak sorumluluk olduğuna dikkati çekti.

Açılış programına, Nijer Enerji Bakanı Yarbay Seyni Alzouma, İHH Yönetim Kurulu üyeleri Emre Kaya ve Mehmet Kesmen, Nijer'de faaliyet gösteren uluslararası sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve çok sayıda kişi katıldı.

Program, katılımcıların Akabe Çocuk Yaşam Merkezini gezmesinin ardından sona erdi.