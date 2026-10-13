Ihlamurkuyu İstasyonu'nda kablolar patladı, M5 seferleri kısmen sürüyor - Son Dakika
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Ihlamurkuyu İstasyonu'nda kablolar patladı, M5 seferleri kısmen sürüyor

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Ihlamurkuyu İstasyonu\'nda kablolar patladı, M5 seferleri kısmen sürüyor
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M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu İstasyonu'ndaki kablolarda patlama oldu ve duman istasyona yayıldı. Seferler durdurulurken yolcular tahliye edildi; Metro İstanbul, seferlerin Üsküdar-Çakmak ile İmam Hatip Lisesi-Sultanbeyli arasında yapıldığını duyurdu.

Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'ndaki kablolarda meydana gelen patlama nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu İstasyonu'nda, metronun bulunduğu alandaki kablolarda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından oluşan duman istasyona yayıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, metro seferleri durduruldu.

Ihlamurkuyu İstasyonu'nda metro bekleyen yolcular, yoğunluk oluşturdu. Yolcular, görevliler tarafından tahliye edildi.

Yaşanan arıza nedeniyle metro hattının bazı duraklarında da yoğunluk yaşandı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Üsküdar-Çakmak ve İmam Hatip Lisesi-Sultanbeyli istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ihlamurkuyu İstasyonu'nda kablolar patladı, M5 seferleri kısmen sürüyor - Son Dakika
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