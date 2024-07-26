Ihlara Vadisi'nde Balon Uçuşları Artacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ihlara Vadisi'nde Balon Uçuşları Artacak

Aksaray'daki Ihlara Vadisi'nde, Hasandağı ve Belisırma ile Selime Peri bacaları rotasında rağbet gören balonların sayısı artırılacak ve uçuş sahası genişletilecek. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, turizm sektör temsilcileri ve STK başkanlarıyla birlikte yaptığı balon uçuşu sonrası açıklama yaparak, balon turlarının yerli ve yabancı turistlerin beğenisini kazandığını belirtti. Kumbuzoğlu, Ihlara Vadisi, Belisırma, Selime ve Narlıgöl bölgelerini kapsayacak şekilde uçuş sahasını genişleterek balon uçuş sayısını 16'ya çıkaracaklarını ifade etti.

26.07.2024 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'daki Ihlara Vadisi'nde, Hasandağı ve Belisırma ile Selime Peri bacaları rotasında rağbet gören balonların sayısının artırılacağı, uçuş sahasının genişletileceği bildirildi.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, beraberinde turizm sektör temsilcileri, STK başkanları ve birim amirlerinden oluşan grup ile yaptığı balon uçuşu sonrası açıklamasında, Kapadokya ile özdeşleşen balon turlarının yerli ve yabancı turistlerinin yoğun beğenisini kazandığını söyledi.

Kumbuzoğlu, bölgenin doğal güzelliklerinin balon turlarına katılanları çok etkilediğini belirterek, "Ihlara Aksaray'ın ve Kapadokya'nın göz bebeği. Dünyanın her yerinden gelen turistlere hizmet verecek balon uçuşlarını turizm sezonu ile birlikte başlattık. Şu anda 4 balonla uçuşlar yapılıyor. Ihlara Vadisi, Belisırma ve Selime'nin ardından Narlıgöl bölgesini kapsayacak şekilde uçuş sahasını genişletip balon uçuş sayısını 16'ya çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Uçuşlara katılan turistlerin Aksaray'ın sahip olduğu tabi güzelliklerin yanı sıra kültürel değerleri de gördüklerini belirten Vali Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

"Ihlara Vadisi ve diğer turizm merkezlerini yılda 1 milyon turist ziyaret ediyor. 2022 yılından itibaren balon firmaları Aksaray'da turizm destinasyonları içerisinde uçuşlarına başladı. Bunu sürdürülebilir hale getirmek ve daha çok noktada uçuşları gerçekleştirilmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yapıyoruz."

Kaynak: AA

Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Peri Bacaları, Ihlara Vadisi, Aksaray, turist, Ihlara, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ihlara Vadisi'nde Balon Uçuşları Artacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:42 Yatırımcılara 6 önemli çağrıda bulunan Erdoğan, 30 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı Yatırımcılara 6 önemli çağrıda bulunan Erdoğan, 30 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı
15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’nun ABD Kongresi’ndeki konuşmasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki
14:03 Ağır işkence ölüm getirdi İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti
13:39 Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı! Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
12:47 İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş
15:35 Okan Buruk’tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor Okan Buruk'tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor
15:09 Avusturalyalı sporcudan akılalmaz hareket Olimpiyatlara katılabilmek için parmağını kestirdi Avusturalyalı sporcudan akılalmaz hareket! Olimpiyatlara katılabilmek için parmağını kestirdi
14:55 Rapçi Çakal kaza yaptı, onu videoya çeken kadınlar da ölümden döndü Rapçi Çakal kaza yaptı, onu videoya çeken kadınlar da ölümden döndü
14:52 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, DEM Partili vekili yumruklayan Karaismailoğlu’nu tebrik etti: Oflu duruşuna sağlık Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, DEM Partili vekili yumruklayan Karaismailoğlu'nu tebrik etti: Oflu duruşuna sağlık
14:32 Bazı il ve ilçeleri sayıp ’Sizden nefret ediyorum’ diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu Bazı il ve ilçeleri sayıp 'Sizden nefret ediyorum' diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu
14:13 Alan yarışmasında ilginç anlar Kadın yarışmacı, küçümsediği öğretmene karşı kaybetti Alan yarışmasında ilginç anlar! Kadın yarışmacı, küçümsediği öğretmene karşı kaybetti
14:03 Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden Konyaspor, Umut Nayir ve Melih Bostan’ı transfer etti Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden Konyaspor, Umut Nayir ve Melih Bostan'ı transfer etti
13:24 İşte yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun elindeki sorunlar listesi İlk sırada şehir hastaneleri var İşte yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun elindeki sorunlar listesi! İlk sırada şehir hastaneleri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 16:11:27. #1.12#
SON DAKİKA: Ihlara Vadisi'nde Balon Uçuşları Artacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement