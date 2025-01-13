Ihlara Vadisi'ni geçen yıl 550 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
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Ihlara Vadisi'ni geçen yıl 550 bin kişi ziyaret etti

Ihlara Vadisi\'ni geçen yıl 550 bin kişi ziyaret etti

Kapadokya'nın gözde turistik yerlerinden Ihlara Vadisi, 2024'te 550 bin ziyaretçi ağırladı. Aksaray Belediyesi, bu yıl daha fazla ziyaretçi bekliyor ve vadide bir karşılama merkezi inşa ediyor.

13.01.2025 11:58  Güncelleme: 12:04
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TÜRKİYE'nin en çok ziyaret edilen 10 yeri arasında bulunan Kapadokya'daki Ihlara Vadisi'ni geçen yıl 550 bin kişi ziyaret etti. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Sayının bu yıl daha da artacağını ümit ediyoruz" dedi.

Kapadokya, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi ile başlıyor. Kapadokya'yı ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler, Ihlara Vadisi'ne de uğruyor. Kaya oyma mekanları, kiliseleri ve bitki örtüsüyle her mevsim dikkat çeken vadide ziyaretçiler, yürüyüş yapıp, doğanın keyfini çıkarıyor. Vadi, 2024 yılında 550 bin ziyaretçi ağırladı. Açık hava müzesini andıran Ihlara Vadisi'nde hayata geçirilecek karşılama merkeziyle ziyaretçi sayısının artırılması hedefleniyor. Aksaray Valiliği tarafından başlatılan ve bu yıl içinde bitmesi beklenen projede, bilet satış birimi, çocuk oyun alanları büfe, mescit, abdesthane, güvenlik noktası, ofis, kafeterya ve tuvaletler yer alacak.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, turist sayısının bu yıl artmasını beklediklerini belirterek, "Ihlara Vadisi, Aksaray ilimizin Ihlara beldesi içinde yer alan, 14 kilometre uzunluğunda ve içerisinde birçok kiliseye ev sahipliği yapıyor. Tarihi yazılarda ve kitaplarda da adından ve ehemmiyetinden sıkça söz edilen önemli doğal bir oluşum. Burayı her yıl binlerce turist ziyaret ediyor. 2024 yılında yarım milyondan fazla yerli ve yabancı turist vadimizi ziyaret etti. Bu sayının bu yıl daha da artacağını ümit ediyoruz. Aksaray Belediyesi olarak da önemli bir turizm yatırımını hayata geçirdik. Vadiye cam teras inşa ettik. Buraya gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler buradan vadiyi en güzel şekilde seyredebiliyor. Burayı görmeyen tüm vatandaşlarımız ve yerli ve yabancı turistlerimiz vadimizi ziyaret edebilirler. Bizde cam terasımızda gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız" diye konuştu.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ihlara Vadisi'ni geçen yıl 550 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika

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