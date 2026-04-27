Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü ihracatçı şirketler için müjdeli haberi açıkladı. Normalde yüzde 25 olan kurumlar vergisi, imalatçı ihracatçılar için yüzde 9'a, diğer ihracatçılar için yüzde 14'e düşürüldü. Bu cömert teşvik, ihracatçıların finansman koşullarında nefes almasını ve yeni yatırımlara yönelmesini sağlayacak. Ayrıca, Türkiye'nin bölgesel istikrar adası hedefine katkı sağlayacak uluslararası doğrudan yatırımlar için de çeşitli teşvikler devreye alındı. Değişen küresel dengelerde Türkiye, güvenilir bir ticaret ve yatırım ortağı olarak öne çıkıyor.

Öte yandan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 'Avrupa kıtasını Rusya, Türkiye ya da Çin etkisinden korumak için tamamlamalıyız' sözleri eleştirildi. Avrupa ekonomisi son 20 yılda ABD ve Çin'in gerisinde kaldı; Almanya durgunlukta, İtalya borç batağında. AB entegrasyonunun sonuna gelinirken, yeşil ve dijital dönüşüm için gereken yatırımların finansmanı zorlaşıyor. Avrupa'nın yaşlanan nüfusu ve artan göçmen karşıtlığı, girişimciliği ve yenilikçiliği teşvik etmeyi güçleştiriyor. AB'nin enerji, sanayi ve savunma alanlarında stratejik iş birliklerine ihtiyacı var; aksi halde ABD ve Çin ile rekabet edemez. Avrupa'nın Türkiye, Kuzey Afrika, Hindistan ve Azerbaycan ile iş birliğini derinleştirmesi elzem. Ancak AB, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gibi konularda bile adım atmaktan kaçınıyor. Değişen küresel dengelerde Avrupa'nın Türkiye'ye olan ihtiyacı, Türkiye'nin Avrupa'ya duyduğu ihtiyaçtan daha yüksek.