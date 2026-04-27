İhracatçıya Cömert Teşvik: Kurumlar Vergisi Yüzde 9'a Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İhracatçıya Cömert Teşvik: Kurumlar Vergisi Yüzde 9'a Düştü

27.04.2026 03:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatçı şirketler için kurumlar vergisini imalatçılarda yüzde 9'a, diğerlerinde yüzde 14'e indirdi. Ayrıca uluslararası doğrudan yatırımlar için yeni teşvikler devreye alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü ihracatçı şirketler için müjdeli haberi açıkladı. Normalde yüzde 25 olan kurumlar vergisi, imalatçı ihracatçılar için yüzde 9'a, diğer ihracatçılar için yüzde 14'e düşürüldü. Bu cömert teşvik, ihracatçıların finansman koşullarında nefes almasını ve yeni yatırımlara yönelmesini sağlayacak. Ayrıca, Türkiye'nin bölgesel istikrar adası hedefine katkı sağlayacak uluslararası doğrudan yatırımlar için de çeşitli teşvikler devreye alındı. Değişen küresel dengelerde Türkiye, güvenilir bir ticaret ve yatırım ortağı olarak öne çıkıyor.

Öte yandan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 'Avrupa kıtasını Rusya, Türkiye ya da Çin etkisinden korumak için tamamlamalıyız' sözleri eleştirildi. Avrupa ekonomisi son 20 yılda ABD ve Çin'in gerisinde kaldı; Almanya durgunlukta, İtalya borç batağında. AB entegrasyonunun sonuna gelinirken, yeşil ve dijital dönüşüm için gereken yatırımların finansmanı zorlaşıyor. Avrupa'nın yaşlanan nüfusu ve artan göçmen karşıtlığı, girişimciliği ve yenilikçiliği teşvik etmeyi güçleştiriyor. AB'nin enerji, sanayi ve savunma alanlarında stratejik iş birliklerine ihtiyacı var; aksi halde ABD ve Çin ile rekabet edemez. Avrupa'nın Türkiye, Kuzey Afrika, Hindistan ve Azerbaycan ile iş birliğini derinleştirmesi elzem. Ancak AB, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gibi konularda bile adım atmaktan kaçınıyor. Değişen küresel dengelerde Avrupa'nın Türkiye'ye olan ihtiyacı, Türkiye'nin Avrupa'ya duyduğu ihtiyaçtan daha yüksek.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İhracatçıya Cömert Teşvik: Kurumlar Vergisi Yüzde 9'a Düştü - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 04:17:48. #7.13#
SON DAKİKA: İhracatçıya Cömert Teşvik: Kurumlar Vergisi Yüzde 9'a Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.