İhsan Efendi 65. Yıl Anma Töreni - Son Dakika
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İhsan Efendi 65. Yıl Anma Töreni

08.06.2026 14:11
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Mehmet Akif'in dostu İhsan Efendi anma programı 13 Haziran'da Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde.

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un gurbet yıllarındaki en yakın dostlarından ve Cumhuriyet sonrası Ezher Üniversitesinin ilk mezunları arasında yer alan Yozgatlı Müderris İhsan Efendi, vefatının 65. yılında anılacak.

Ezher Üniversitesi Mezunları ve Mensupları Derneği (EZDER) ile Türk-Arap Derneği tarafından düzenlenecek etkinlik, 13 Haziran'da 14.00'te Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

"İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'a Gurbeti Aşina Kılan Dostu Yozgatlı Müderris İhsan Efendi'yi Anma Programı" başlıklı etkinlikte Emin Saraç, Ali Özek, Ali Ulvi Kurucu, Osman Saraç ve Ahmed Davutoğlu gibi isimler, "Talebe Babası ve Hamisi" olarak yad edilen İhsan Efendi'nin ilim, ahlak ve vefayla yoğrulmuş örnek hayatını ele alacak.

Kahire Ayn Şems Üniversitesinde öğretim üyesi görevinde bulunan İhsan Efendi, aynı zamanda Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu'nun babası olarak da tanınıyor.

Programda önemli isimler bir araya gelecek

Ezher mezunu Mustafa Karahüseyinoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak programın "Açılış Konferansı"nı Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu gerçekleştirecek.

Konferansın ardından düzenlenecek panelin oturum başkanlığını eski Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Yekta Saraç üstlenecek.

Panele, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Yerinde, Mısır Ayn-Şems Üniversitesi Türkoloji Bölümünün önceki başkanlarından Prof. Dr. Muhammed Harb, Yozgat Bozok Üniversitesi Ekmeleddin İhsanoğlu Tarih ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Kamil Büyüker, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden Doç. Dr. Filiz Kalyon ve Ürdün Yarmouk Üniversitesinden Dr. Abuzer Kalyon konuşmacı olarak katılacak.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Edebiyat, Güncel, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İhsan Efendi 65. Yıl Anma Töreni - Son Dakika

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