İİT'den Ben-Gvir'in Baskınına Kınama

15.05.2026 19:01
İİT, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını güçlü bir şekilde kınadı ve provokasyon olarak nitelendirdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Suudi Arabistan, Katar ve Yemen, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı.

İİT Genel Sekreterliği, Ben-Gvir'in, aşırılık yanlısı grupların başında Mescid-i Aksa avlusuna baskın düzenlemesini ve İsrail bayrağı açılarak provokatif ritüeller gerçekleştirilmesini "en sert ifadelerle" kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "bunun açık bir saldırı ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların duygularına yönelik kasıtlı bir provokasyon" olduğu vurgulandı.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Filistin toprakları, işgal altındaki Doğu Kudüs ile İslami ve Hristiyan kutsalları üzerinde hiçbir egemenliğe sahip olmadığı belirtilen açıklamada, İsrail'in Kudüs'te aldığı tüm uygulama ve kararların uluslararası hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararları uyarınca "geçersiz ve hükümsüz" olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, bu ihlallerin sonuçlarından tamamen İsrail makamlarının sorumlu olduğu belirtilerek, uluslararası topluma İsrail'in işgal altındaki Kudüs'ün coğrafi ve demografik yapısını değiştirme planlarına ve kutsal mekanların, özellikle de Mescid-i Aksa'nın mevcut tarihi ve hukuki statüsünü hedef alan girişimlerine son verilmesi için sorumluluk üstlenmeleri çağrısı yapıldı.

-Suudi Arabistan, Katar ve Yemen dışişleri bakanlıklarından açıklama

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı İsrail makamlarının Mescid-i Aksa'ya yönelik "tekrarlanan provokatif uygulamalarını" kınadı.

Bakanlık açıklamasında, İsrail makamlarından bir yetkilinin işgal polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ve bir başka yetkilinin Mescid-i Aksa avlusunda İsrail bayrağı açmasının kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın Kudüs ve kutsalların tarihi ve hukuki statüsüne zarar verecek her türlü girişimi kesin bir şekilde reddettiği vurgulandı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Katar Devleti, aşırılık yanlısı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini ve buna eşlik eden, işgal güçlerinin koruması altında fanatik Yahudiler tarafından gerçekleştirilen provokatif uygulamalar ile ibadet edenlerin camiye erişiminin kısıtlanması dahil ihlalleri kınamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu eylemlerin "uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlali, dünya genelindeki milyonlarca Müslümanın duygularına yönelik kabul edilemez bir provokasyon ve işgal altındaki Kudüs ile İslami ve Hristiyan kutsallarında yeni bir fiili durum dayatma girişimi" olduğu belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, Mescid-i Aksa'nın "yalnızca Müslümanlara ait bir ibadet yeri" olduğu vurgulanarak, Kudüs ve kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeyi hedefleyen tüm tek taraflı uygulamaların uluslararası hukuka göre "geçersiz ve hükümsüz" olduğu kaydedildi.

Yemen Dışişleri Bakanlığı da Ben-Gvir'in İsrail topraklarını gasbeden İsrailliler ile birlikte İsrail güçlerinin koruması eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı.

Bakanlığın açıklamasında, bunun uluslararası hukuk ve uluslararası meşruiyet kararlarının açık ihlali ve dünyanın farklı bölgelerindeki Müslümanların duygularına yönelik sistematik bir provokasyon olduğu belirtildi.

Yemen'in, Filistin davasına verdiği desteğin vurgulandığı açıklamada, Filistin halkının meşru haklarını elde etmesi ve başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarında bağımsız ve egemen devletini kurma hakkının desteklendiği dile getirildi.

-Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskını

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, Ben-Gvir'in 10 Mayıs'ta, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli ile birlikte Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek, Aksa'nın avlusunda Talmudik ritüeller düzenlendiği belirtilmişti.

Kudüs Valiliğine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Mescid-i Aksa baskınları 2003 yılından beri sürüyor. Baskınlar, İsrail makamlarının korumasında günlük olarak gerçekleştirilirken, 2008'den itibaren belirli saatler tahsis edilerek daha organize bir aşamaya geçti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, baskınların durdurulması yönünde defalarca çağrıda bulunmasına rağmen İsrail makamlarından herhangi bir karşılık alamadı.

Filistinliler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı Yahudileştirmek ve kentin Arap ile İslami kimliğini silmek için yoğun çaba gösterdiğini ifade ediyor.

Filistinliler, uluslararası meşruiyet kararlarına dayanarak Doğu Kudüs'ü gelecekte kurulacak devletlerinin başkenti olarak görüyor. Uluslararası toplum ise İsrail'in 1967'de Doğu Kudüs'ü işgalini ve 1981'de kente ilhakını tanımıyor.

Kaynak: AA

