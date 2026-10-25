İİT Genel Sekreteri, BMGK'dan El Halil saldırısına karşı acil adım istedi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri İsmail Vuldi Şeyh Ahmed, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentine düzenlediği saldırıyı kınadı.

İİT'den yapılan açıklamaya göre, Şeyh Ahmed, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) El Halil'deki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin durdurulması ve Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması için bir an önce harekete geçme çağrısında bulundu.

İsrail'in El Halil'e saldırısını Filistinlilere yönelik "etnik temizlik ve zorla yerinden etme" politikasının parçası olarak nitelendiren Şeyh Ahmed, saldırının tehlikeli bir tırmanış olduğunu belirtti.

Şeyh Ahmed, bu uygulamaların El Halil ve çevresinin demografik yapısını ve coğrafi özelliklerini değiştirmeyi amaçladığı uyarısında bulundu.

İİT Genel Sekreteri, evlerin sistematik şekilde yıkılması ve halkın toplu olarak zorla yerinden edilmesinin uluslararası insancıl hukukun açık bir şekilde ihlali olduğunu vurguladı.

İsrail ordusunun Harem-i İbrahim Camisi'ni kapalı tutmasını ve Filistinlilerin ibadet etmek için camiye girişini engellemesini de kınayan Şeyh Ahmed, bunun ibadet özgürlüğünün yanı sıra kutsal mekanların dokunulmazlığına saldırı olduğunu ifade etti.

Şeyh Ahmed, söz konusu ihlallerin sonuçlarından tamamen İsrail'i sorumlu tuttu.

BMGK ve uluslararası topluma El Halil'e yönelik saldırının durdurulması, kent sakinlerinin yerinden edilmesinin önlenmesi çağrısında bulunan Şeyh Ahmed, bu ihlallerin sorumlularından hesap sorulması için derhal adım atılmasını talep etti.

El Halil'deki bir kontrol noktasında 23 Ekim'de çıkan çatışmada 2 Filistinli hayatını kaybetmiş, 2 İsrail askeri ölmüştü.

Ordu, olayın ardından kentin ve çevre köylerin tüm giriş ve çıkışlarını kapatmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail askerleriyle girdikleri çatışmada ölen 2 Filistinlinin yaşadığı mahallenin sakinlerini sürgün etme ve evlerini yıkma tehdidinde bulunmuştu. Netanyahu, Batı Şeria'da "kapsamlı saldırılar düzenleyeceklerini" söylemişti.

Savunma Bakanı Yisrael Katz ise El Halil'de çatışmaya giren Filistinlilerin yaşadığı mahallelerin tamamen boşaltılıp yıkılacağını söylemişti.