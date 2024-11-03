İkas Eyüpspor, Atakaş Hatayspor'u 2-0 Yendi

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(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'de 11.hafta maçında İkas Eyüpspor sahasında ağırladığı Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 11.haftasında İkas Eyüpspor evinde Atakaş Hatayspor'u ağırladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Yasin Kol yönetti.

Eyüpspor karşılaşmanın 11. dakikasında Mame Thiam'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı Eyüpspor bu golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda Eyüpspor'un golcü oyuncusu Mame Thiam 60. dakikada hem kendisinini hem takımının maçtaki ikinci golünü kaydetti. Karşılaşmayı 2-0 kazanan İkas Eyüpspor 3 puanla sahadan ayrıldı.