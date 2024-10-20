IKBY'de Milletvekili Seçimleri Yapıldı

Güncel

(ANKARA) - Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde 2 yıldır ertelenen milletvekili seçimleri yapıldı. Seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre Kürdistan Demokratik Partisi önde.

Kürdistan Parlementosu 6.dönem seçimleri kapsamında yapılan Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe seçim bölgelerinde başlayan genel oylama, saat 18: 00'da oy kullanma cihazlarının otomatik olarak durmasıyla sona erdi.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu tarafından denetlenen seçimlerde 368'i kadın olmak üzere 1191 aday yarıştı. IKBY Meclisi'nde, toplamda 5'i Türkmenler, Hristiyanlar ve Ermenilere ayrılan kota olmak üzere 100 sandalye bulunuyor. Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, IKBY genelinde seçimlere katılım oranının saat 12.00 itibarıyla yüzde 31 olduğu duyrulmuştu.

Erbil hükümetine yakın bir medya kuruluşunun açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Erbil'de 473 binden fazla oy kullanıldığı bildirilirken Neçirvan Barzani'nin partisi KDP oyların çoğunluğuna sahip. 444 bin 859 oy kullanılan Süleymaniye'de ise, Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi (KYP) seçimlerde önde gözüküyor. Duhok'ta şimdiye kadar 382 bin 826 oy kullanılan seçimi KDP önde götürüyor.