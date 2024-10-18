Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 20 ekimde yapılacak milletvekili seçimleri için güvenlik güçlerinin oy verme işlemi başladı.
IKBY'de 20 Ekim günü yapılacak milletvekili seçimleri öncesinde, 215 bin 960 güvenlik gücü akşam saat 18.00'a kadar seçim merkezlerinde oylarını kullanmaya devam edecek.
IKBY meclisi 6. dönem milletvekili seçimleri, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu tarafından denetleniyor.
Son Dakika › Güncel › IKBY'de Seçim İçin Güvenlik Güçleri Oy Kullanıyor - Son Dakika
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