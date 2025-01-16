IKBY'de Yeni Hükümet Görüşmeleri Başladı - Son Dakika
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IKBY'de Yeni Hükümet Görüşmeleri Başladı

Barzani ve Talabani, IKBY'de yeni hükümet kurulması için verimli bir görüşme gerçekleştirdi.

16.01.2025 19:17
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani'nin, IKBY'de yeni hükümet kurulum süreci kapsamında dün bir araya geldiği belirtildi.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro üyesi ve eski Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, sosyal medya platformu X hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Zebari, Barzani ve Talabani'nin dün IKBY'de yeni hükümetin en kısa sürede kurulması doğrultusunda bir araya geldiğini ve ikilinin samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

KYB'nin resmi internet sitesi PUK Media'da yer alan habere göre de Barzani ve Talabani, yeni hükümetin kurulmasına ilişkin görüşmeleri ilerletmeyi amaçlayan verimli bir görüşme gerçekleştirdi.

Hükümet kurma çalışmaları kapsamında KDP ve KYB heyetleri Erbil ve Süleymaniye'de bir araya gelmişti.

IKBY'de 20 Ekim'de yapılan milletvekili seçim sonuçlarına göre, 5'i kotalara ayrılan 100 sandalyeli Mecliste, KDP 39, KYB 23, Yeni Nesil Hareketi 15, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) 7, Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel) 3, Halwest (Duruş) Hareketi 4, Halk Cephesi 2, Goran 1 ve Kürdistan İttifakı Grubu 1 sandalye elde etmişti.

IKBY'de, 2018'deki seçimlerden 10 ay sonra kurulan koalisyon hükümetinde KDP, KYB, Goran, Türkmen ve Hristiyanlar yer almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel IKBY'de Yeni Hükümet Görüşmeleri Başladı - Son Dakika

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