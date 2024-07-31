IKBY, Hamas liderinin İran'da suikasta uğramasını kınadı

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığı, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasını kınayarak, "Gerilimlerin daha da tırmanmasının, tüm bölgenin barış ve istikrarını tehlikeye atabileceği" uyarısında bulundu.

IKBY Başkanlığından yapılan açıklamada, " Tahran'da konuk olan Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin hedef alınmasını kınıyoruz ve bu tehlikeli gelişmeyi derin bir endişeyle karşılıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Gerilimlerin daha da tırmanması, tüm bölgenin barış ve istikrarını tehlikeye atabilir, geniş kapsamlı ve daha ağır sonuçları olabilir." ifadeleri kullanıldı.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.