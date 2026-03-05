IKBY: İran Kürt partilerini silahlandırma iddiaları asılsız - Son Dakika
IKBY: İran Kürt partilerini silahlandırma iddiaları asılsız

05.03.2026 16:12
IKBY hükümeti, İranlı Kürt muhalifleri silahlandırdığına dair iddiaları tamamen reddetti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Peşava Hewramani, IKBY'nin İranlı Kürt muhalif partilerini silahlandırıp, ülkeye gönderme planına dahil olduğuna dair haberlerin "tamamen asılsız" olduğunu ifade etti.

IKBY'nin Irak'taki İran rejimi muhalifi Kürt grupları Tahran'a karşı savaşmak üzere silahlandıracağı iddialarının ardından Hewramani, ABD merkezli X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Hewramani, "Kürt muhalefet partilerini silahlandırıp İran topraklarına gönderme planının bir parçası olduğumuz iddiaları tamamen asılsızdır. Bu iddiaları tamamen reddediyor ve bunların kasıtlı ve kötü niyetle yayıldığını teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

IKBY ve siyasi partilerinin, "bölgedeki savaşı ve gerilimi tırmandırmaya yönelik yapılan herhangi bir operasyonun parçası olmadığını" dile getiren Hewramani, bölge için barış ve istikrar çağrısında bulunduklarını belirtti.

Hewramani, Erbil ve Süleymaniye'ye yönelik SİHA saldırılarını "korkakça" şeklinde nitelendirerek, söz konusu saldırıları şiddetle kınadıklarını ve Irak hükümet ile uluslararası toplumu bu saldırıları durdurmak için müdahale etmeye çağırdıklarını kaydetti.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattıkları saldırıların ilk gününden bu yana sık sık Erbil'de patlama sesleri duyuluyor.

Şii milis Haşdi Şabi'ye bağlı Seraya Evliya el-Dem grubu, ABD askerlerinin kaldığı öne sürülen otele saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Erbil Havalimanı ile Peşmerge güçlerinin karargahına da SİHA ile saldırı düzenlenmişti.

Kaynak: AA

