IKBY ve İngiltere'den Güvenlik İşbirliği

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmed, İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper ile Suriye odaklı bölgesel güvenlik gelişmeleri ve yasadışı göçün önlenmesi konularını ele aldı.

IKBY İçişleri Bakanı Ahmed, İngiliz mevkidaşı Cooper ile telefon görüşmesine ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ahmed, paylaşımda, Suriye odaklı bölgesel güvenlik gelişmelerini ele aldıklarını, organize suçla mücadele, yasadışı göçün engellenmesi ve istikrarın artırılması için ortak çabaların önemini de vurguladıklarını belirtti.