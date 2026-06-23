İki Belediye Başkanı Tutuklandı - Son Dakika
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İki Belediye Başkanı Tutuklandı

23.06.2026 20:58
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Adalar ve Silifke Belediye Başkanları, suçlamalar nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un haklarındaki suçlardan dolayı tutuklanmaları üzerine görevlerinden uzaklaştırıldıklarını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, hakkında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.06.2026 tarihli ve 2026/711 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine; Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ise hakkında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığının 22.06.2026 tarihli ve 2026/2236 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırılmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Politika, Adalar, Güncel, Son Dakika

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