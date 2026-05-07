Bakan Gürlek: Özkan Yalım ve Gökhan Böcek Etkin Pişmanlıktan Faydalandı

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım ile tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanda bulunduğunu açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TGRT Haber yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Gürlek, Özkan Yalım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirterek, Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında beyanda bulunduğunu söyledi.

Bakan Gürlek, soruşturmaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Uşak'la ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız bir soruşturma yürütüyor şu an. Soruşturma aşamasında. Özkan Yalım orada belediye başkanıydı, tutuklandı. Mal varlığına el konuldu. Devam eden bir süreç var. Yani dediğim gibi, özel hayat kısmı bizi ilgilendirmiyor. Burada iddialar; yolsuzluk, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, örgüt kurma ve örgüt yönetme iddiaları. Bugün de bildiğim kadarıyla Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanlarının alındığını duydum. Beyanda bulundu diyelim. Evet, etkin pişmanlık kapsamında beyanda bulundu."

Soruşturma içeriğine ilişkin bilgi vermiyoruz. Bunlar zaten beyanda bulunacakları zaman avukatlarıyla birlikte geliyorlar. Savcılar ifadelerini alıyor, sorularını soruyorlar. Onlar da anlatmak istedikleri bir şey varsa anlatıyorlar. Bugün sabah beyanda bulunduğunu biliyorum. Şimdi şöyle oluyor bunu anlatmak lazım: Şahıs, yargılama aşamasında ya da mahkeme aşamasında kendi dilekçesiyle başvuruyor. Cezaevinden başvurabiliyor ya da avukatları aracılığıyla... Bakın, örgüt yöneticiliği ve üyeliği gibi suçlarda etkin pişmanlık bir indirim sebebi. Zaten biliyorsunuz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında da etkin pişmanlıkta bulunanlar olmuştu. Biz de bunları genelde tahliye ettik, olumlu yaklaştık.

Burada sistem nasıl işliyor? Şahıs cezaevinden dilekçeyle başvuruyor, 'Ben etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum' diyor. ya da avukatı aracılığıyla başvurabiliyor. Savcı arkadaşımız da cezaevinden getiriyor. Avukatıyla birlikte bildiklerini anlatıyor. Savcımız, samimi olduğuna kanaat getirirse bırakıyor. Tabii sadece beyanlar tek başına yeterli olmuyor. Her etkin pişmanlık beyanına itibar edilmiyor. Bunun somutlaştırılması lazım. Baz istasyonu kayıtları alınıyor, MASAK trafiğinin incelenmesi gerekiyor. Delillendirilmesi lazım."

"Gökhan Böcek de beyanda bulundu"

Bakan Gürlek, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve diğer kişiler hakkındaki yargılama sürecine de değindi. Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanda bulunduğunu belirten Gürlek, şunları söyledi:

"Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve diğer şahıslar hakkında şu an yargılama aşaması devam ediyor. Bir de en son Antalya Başsavcılığı, yeni bir soruşturmadan dolayı operasyon yaptı. Muhittin Böcek ikinci defa tutuklandı. Tabii burada, İstanbul'da da bildiğim kadarıyla bir soruşturma var. Orada da herhalde Zuhal Böcek tutuklandı. Yani Gökhan Böcek de Antalya soruşturmasından tutuklu. Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanlarının alındığını biliyorum. O konuda beyanda bulundu ama tabii bu devam eden bir soruşturma süreci. Beyanda bulundu."

Şimdi Antalya'daki süreçte iki aşama var. Bir tanesi yargılamanın devam ettiği süreç. Bir de devam eden yeni bir soruşturma var. Antalya'daki süreç ayrı, İstanbul'daki de farklı bir soruşturma. Yani etkin pişmanlık kapsamında beyanda bulunduğunu biliyorum. Dediğim gibi, muhtemelen Antalya'daki eylemleri anlatmıştır. Burada yargılama devam ediyor. Biliyorsunuz Antalya'da Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek'le ilgili yargılama yapılıyor. Zuhal de bildiğim kadarıyla tutuklandı."