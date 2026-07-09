İki Can Gitti: Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti

KIZI DA ÖLDÜ

Kırklareli'de eski eşi Y.K. tarafından silahla vurulan Çisem Çalkantı'nın (26) ardından kızı Ö.N.K. de sevk edildiği Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

ANNE TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Çisem Çalkantı'nın cenazesi, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice köyüne götürüldü. Çalkantı için köy camisinde öğle namazının ardında cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Çisem Çalkantı'nın cenazesi, köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Ö.N.K.'nin de annesinin yanında toprağa verileceği belirtildi.

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ,