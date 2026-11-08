İki gündür süren yağış Bolu Dağı\'nı beyaza bürüdü, kar 10 santimetreye ulaştı

İki gündür süren yağış Bolu Dağı'nı beyaza bürüdü, kar 10 santimetreye ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde iki gündür aralıklarla süren yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimler ve ormanlık alanlar beyaz örtüyle kaplanırken bölge havadan görüntülendi.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Bölgede iki gündür aralıklarla süren yağışın ardından yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Ormanlık alanlar, dağ yamaçları ve kara yolu güzergahında kış manzaraları oluştu.
Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi bulduğu bölge havadan da görüntülendi.
Kaynak: AA
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