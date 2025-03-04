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İki mahallenin yıllardır beklediği hayal gerçek oluyor

İki mahallenin yıllardır beklediği hayal gerçek oluyor Hastanebaşı ve Kökçüoğlu Mahalleleri doğalgaza kavuşuyor Samsun'un İlkadım Belediyesi'nin girişimleri ile Hastanebaşı ve Kökçüoğlu Mahallelerinde 'doğalgaz dönüşümü' başlatılıyor.

04.03.2025 16:58
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İki mahallenin yıllardır beklediği hayal gerçek oluyor

Hastanebaşı ve Kökçüoğlu Mahalleleri doğalgaza kavuşuyor

SAMSUN - Samsun'un İlkadım Belediyesi'nin girişimleri ile Hastanebaşı ve Kökçüoğlu Mahallelerinde 'doğalgaz dönüşümü' başlatılıyor.

İlkadım Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı 1. Oturumu, Belediye Başkanı İhsan Kurnaz başkanlığında gerçekleşti. Gündeme alınan toplam 4 maddenin komisyonlara havale edildiği toplantıda, kentsel dönüşüm kapsamında olmaları nedeniyle doğalgaz alamayan Hastanebaşı ve Kökçüoğlu Mahalle sakinlerine müjde geldi. İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, doğalgaz şirketi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile görüşmelerin nihayete erdiğini, doğalgaz yapım işini 2025 yatırım ve planlama bütçesine aldıklarını, 2 mahalleye çok kısa sürede doğalgazın verileceğini açıkladı.

"Hastanebaşı ve Kökçüoğlu Mahallelerimize doğalgazı bağlayacağız"

En kısa sürede doğalgazın bağlanacağını ifade eden Başkan İhsan Kurnaz, "Maddeleri komisyonlara havale etik. Kapanış meclisinde karara bağlayacağız. Son toplantıda doğalgaz kararını el birliği ile almış olacağız. Hastanebaşı ve Kökçüoğlu Mahallelerimize doğalgazı bağlayacağız. Gerekli görüşmeler, çalışmalar daha önce yapıldı. Bakanlık ve doğalgaz şirketi ile görüşmeler tamamlandı. Meclis kararından sonra karara ekli belgeleri de hazırlayarak doğalgaz şirketine göndereceğiz. 2025 yatırım bütçesi ve planlamasına da alındı. Dolayısıyla en kısa sürede Hatanebaşı ve Kökçüoğlu'nu doğalgaz ile buluşturacağız" dedi.

"İlyasköy, Anadolu ve Kadıköy Mahalleleri yetki alanımızda değil"

Diğer merkez mahallelerde doğalgaz olmayan bazı sokaklar hakkında da bilgi veren Kurnaz, "İlyasköy, Fatih Mahallesi ile Şehit Korhan Ekiz Bulvarı arasında kalan birkaç sokakta da doğalgaz arzı yok. O bölgeler riskli alan. Zorunlu kentsel dönüşüm alanları oldukları için o mahallelerde ilçe belediyesi olarak bir tasarrufumuz olamıyor. O bölgeler Büyükşehir Belediyesi yetki alanında. İstekleri biz de Büyükşehir yetkililerine iletebiliriz" diye konuştu.

Hastane Mahalle Muhtarı Süheyla Şen ve mahalle sakinleri de yıllardır mahallerine doğalgaz beklediklerini, tüp, odun ve kömür kullanmanın doğalgaza oranla hem daha maliyetli hem de daha zahmetli olduğunu belirterek, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'a teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA

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