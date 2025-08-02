İki Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İki Şüpheli Gözaltına Alındı

02.08.2025 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Yerlikaya, trafik güvenliğini tehdit eden V.K. ve T.K.'nin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'Gereği yapıldı' notuyla yaptığı açıklamada, olaya karışan V.K. ve T.K.'nin gözaltına alındığını belirtti. Yerlikaya, V.K.'nin psikoteknik değerlendirmeye tabi tutulmak üzere sürücü belgesine geçici olarak el konulduğunu, şüphelilerin Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 'Tehdit' ve 'Mala zarar verme' suçlarından mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, "Trafik güvenliğini hiçe sayanları ve saygısızca araç kullananları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yapalım" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: ANKARA,

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, trafik, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Beşiktaş’ın içler acısı halini en iyi özetleyen an Beşiktaş'ın içler acısı halini en iyi özetleyen an
TSK’dan ihraç edilen Ebru Eroğlu zorda TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu zorda
Yılın transferi duyuruldu Ezeli rakibe hoş geldin Sacha Boey Yılın transferi duyuruldu! Ezeli rakibe hoş geldin Sacha Boey
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Eşini kıskandı, kuzenini pompalı tüfekle öldürdü Eşini kıskandı, kuzenini pompalı tüfekle öldürdü
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gitti, 15 yıldır “fil hastalığı“ ile mücadele ediyor Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gitti, 15 yıldır "fil hastalığı" ile mücadele ediyor
Osimhen gölgede kalacak Fenerbahçe’den çılgın transfer hamlesi Osimhen gölgede kalacak! Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi
’’Bitti’’ denilen transfer iptal oldu Galatasaray’a yıldız futbolcudan kötü haber ''Bitti'' denilen transfer iptal oldu! Galatasaray'a yıldız futbolcudan kötü haber
2025 YKS tercih ekranı erişime açıldı 2025 YKS tercih ekranı erişime açıldı

14:54
7 yıllık öğretmen, sitem dolu sözlerle mesleğini bıraktı: Alın diploma da sizin olsun
7 yıllık öğretmen, sitem dolu sözlerle mesleğini bıraktı: Alın diploma da sizin olsun
14:42
’’Ölümün de hayırlısı’’ dedirten olay Kamera dehşet anlarını böyle kaydetti
''Ölümün de hayırlısı'' dedirten olay! Kamera dehşet anlarını böyle kaydetti
14:31
Arınç’tan Gökçek’e: Onlar sakalımı kestiler, ben onların kolunu kopardım
Arınç'tan Gökçek'e: Onlar sakalımı kestiler, ben onların kolunu kopardım
13:56
600 bin kamu işçisinin zammında anlaşma sağlandı
600 bin kamu işçisinin zammında anlaşma sağlandı
13:25
Bir ilimizde durum vahim ’’Nerede bu yetkililer’’ diyerek isyan etti: Allah sen yardım et
Bir ilimizde durum vahim! ''Nerede bu yetkililer'' diyerek isyan etti: Allah sen yardım et
17:21
Bakan Kurum duyurdu: Yangın bölgelerinde 350 konut inşa edilecek
Bakan Kurum duyurdu: Yangın bölgelerinde 350 konut inşa edilecek
17:11
5 kovanla başlamıştı: Devlet desteğiyle başladığı arıcılık, hayatını değiştirdi
5 kovanla başlamıştı: Devlet desteğiyle başladığı arıcılık, hayatını değiştirdi
17:10
Görev yaptığı hastanedeki bebeği alan doktor: Ona bir gelecek vermek istedim
Görev yaptığı hastanedeki bebeği alan doktor: Ona bir gelecek vermek istedim
17:03
Sedat Peker, ünlü şarkıcının iddiası sonrası uzun süren sessizliğini bozdu
Sedat Peker, ünlü şarkıcının iddiası sonrası uzun süren sessizliğini bozdu
16:54
İSFALT ve İETT ihalelerinde yolsuzluk iddiası: 9 şüpheli için tutuklama talebi
İSFALT ve İETT ihalelerinde yolsuzluk iddiası: 9 şüpheli için tutuklama talebi
16:45
Endonezyalı bakıcıdan inanılmaz plan: 5 milyon lira değerindeki altın ve dövizle kaçtı
Endonezyalı bakıcıdan inanılmaz plan: 5 milyon lira değerindeki altın ve dövizle kaçtı
16:34
Genç kadın, aldığı teklif sonrası olduğu yere yığılıp kaldı
Genç kadın, aldığı teklif sonrası olduğu yere yığılıp kaldı
16:31
Tam 10 eksik Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
Tam 10 eksik! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
16:30
Almanya, Ukrayna’ya 2 adet Patriot hava savunma sistemi gönderiyor
Almanya, Ukrayna'ya 2 adet Patriot hava savunma sistemi gönderiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2025 15:30:42. #7.11#
SON DAKİKA: İki Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.