İkinci Bahar Kahvesi'nin Kapatılması Tartışıldı - Son Dakika
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İkinci Bahar Kahvesi'nin Kapatılması Tartışıldı

İkinci Bahar Kahvesi\'nin Kapatılması Tartışıldı

Üsküdar'da emeklilere hizmet veren İkinci Bahar Kahvesi, tadilat sonrası yeniden kapatıldı.

03.02.2025 19:47
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Üsküdar Belediye Meclisinde, ilçede 8 yıldır hizmet veren ve emeklilerin ücretsiz faydalandığı İkinci Bahar Kahvesi'nin tadilattan kısa süre sonra tekrar kapatılması konuşuldu.

Üsküdar Belediye Meclisi Toplantısı, Meclis Başkanvekili Ali Aral yönetiminde belediyenin hizmet binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda gündem dışı bölümde söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Vefa Yunus Taylan, Üsküdar Belediyesine ait İkinci Bahar Kahvesi'nin kapatılması üzerine konuştu.

İkinci Bahar Kahvesi'ni 8 yıl önce hizmete açtıklarını ve emeklilerin vakit geçirip ücretsiz ikram hizmeti aldıklarını ifade eden Taylan, tesisin Uncular Caddesi'nin dönüşümünün de işaret fişeği olduğunu söyledi.

Kahvenin tadilat nedeniyle 1,5-2 ay kapalı kaldıktan sonra 20 Aralık 2024'te belediye üst yönetimi ve CHP mensupları tarafından gösterişli bir törenle yeniden hizmete açıldığını dile getiren Taylan, şöyle konuştu:

"Üç gün sonra da o bina riskli yapı kararı alındığı için İkinci Bahar Kahvesi de tahliye edilmek zorunda kaldı. Bu örnek aslında CHP'nin nasıl bir belediyecilik anlayışına sahip olduğunun göstergesidir. Zira oradaki riskli yapı kararını onaylayan belediyemizin Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüdür. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün, Sosyal Yardım Müdürlüğünden habersiz bir şekilde bunu yapması da belediye içerisindeki birimlerin koordinasyonsuz bir şekilde çalıştığını gösteriyor. Aynı zamanda burada harcanan paraların çarçur edildiği, Üsküdarlı vatandaşlarımızın vergilerinin çöpe atıldığının bir göstergesidir."

Taylan, belediye yönetiminin konuya ilişkin özeleştiri yapmanın yanı sıra sorumlular hakkında idari ve adli soruşturma başlatmaları gerektiğini kaydetti.

"Maalesef bina çürük raporu geldi"

CHP'li meclis üyesi Mithat Özdemir ise İkinci Bahar Kahvesi'nin faaliyetine devam ettiği dönemde bulunduğu binadan karot örneği alındığını, kendilerine bu sürecin 5-6 ay süreceğinin bildirildiğini aktardı.

Karot alımı sonrasındaki restorasyon sürecine de değinen Özdemir, "Biz de karot alınan yerlerin tamiratını yapıp tekrar hizmete başladık. Bu ikinci açılışta da hizmet sürelerini ve ikramlarımızı artırdık. Sonra hızlı bir şekilde karot sonuçları çıktı ve maalesef bina çürük raporu geldi. Biz de doğal olarak orayı boşalttık." ifadelerini kullandı.

Özdemir, İkinci Bahar Kahvesi'ni yeniden açmak için bölgede yer arayışlarının sürdüğünü ve emeklilere hizmet etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Toplantıda, konuşmaların ardından görüşülen gündem teklifi maddeleri ise ilgili komisyonlara sevk edildi.

Kaynak: AA

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